Mona Keijzer zegt CDA-lidmaatschap op om mogelijke kandidaat-lijsttrekker Bruls

Mona Keijzer, voormalig Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet-Rutte III. Beeld ANP

Keijzer was bij meerdere Kamerverkiezingen een belangrijke stemmentrekker voor haar partij. Ze werd staatssecretaris van Economische Zaken in het kabinet-Rutte III, maar moest in 2021 vertrekken omdat ze publiekelijk kritiek uitte op de coronapas en daarmee de eenheid van het kabinetsbeleid doorbrak.

Haar ontslag leidde ook tot spanning tussen Keijzer en partijgenoten. Zo had ze sindsdien een moeizame relatie met toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge.

Over de auteur

Hessel von Piekartz is politiek verslaggever voor de Volkskrant en schrijft over de volksgezondheid, pensioenen en sociale zekerheid. Hij werd in 2022 genomineerd voor de journalistieke prijs De Tegel.

De onenigheid met partijgenoten lijkt ook nu de voornaamste reden te zijn van de breuk van Keijzer met haar partij. Volgens RTL Nieuws was ze het niet eens met de mogelijke kandidatuur van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls als nieuwe lijsttrekker van de partij. Bruls had als voorzitter van het Veiligheidsberaad een belangrijke rol in de aanpak van de coronacrisis. Hij was voorstander van verschillende beperkende maatregelen en stond ver van Keijzer af.

Deuken

Door partijprominenten, waaronder De Jonge en partijvoorzitter Hans Huibers, zou achter de schermen zijn gelobbyd voor Bruls lijsttrekkerschap. Dat Keijzers kritiek daarop vervolgens werd weggewuifd door Huibers was volgens ingewijden voor haar de druppel. Het CDA bevestigt dat de politica haar lidmaatschap heeft opgezegd, maar wil er verder niet op ingaan. Ook Keijzer was niet bereikbaar voor commentaar.

Hoewel er aardig wat deuken zaten in de verhouding tussen Keijzer en haar partij, komt de definitieve breuk toch onverwacht. Afgelopen jaar werd Keijzer juist weer actief voor de partij. Zo trad ze twee maanden geleden nog toe tot een commissie om mee te schrijven aan het CDA-programma voor de Europese verkiezingen van volgend jaar. Binnen de partij werd ze door sommigen nog steeds gezien als toekomstig partijleider.

Het is onduidelijk hoe serieus de mogelijke kandidatuur van Bruls is. Na de berichtgeving over de vermoedelijke reden achter Keijzers vertrek ontkende de burgemeester dat hij van plan is om bij de komende verkiezingen de CDA-lijst aan te voeren. ‘Het is niet aan de orde’, zei hij in de Gelderlander.

Het blijft de vraag wie het CDA wel gaat leiden in aanloop naar de komende Kamerverkiezingen. Nadat partijleider Wopke Hoekstra vorige maand aankondigde niet meer beschikbaar te zijn, probeert de partij met een interne sollicitatieprocedure een geschikte opvolger te vinden.

Geen interesse

Het is niet bekend wie zich voor de vacante positie hebben gemeld, maar veel partijprominenten hebben inmiddels laten weten niet geïnteresseerd te zijn. Zo zei De Jonge dat hij niet beschikbaar is om de lijst aan te voeren. In 2019 won hij nog een interne lijsttrekkersverkiezing van de inmiddels vertrokken Pieter Omtzigt. Ook andere bewindspersonen, zoals demissionair minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot, hebben laten weten dat ze geen interesse hebben in het lijsttrekkerschap.

Vooral de namen van Kamerleden Derk Boswijk en Henri Bontenbal worden nu nog genoemd als opvolger van Hoekstra. Op 14 augustus draagt het partijbestuur hun kandidaat voor. Daarna hebben tegenkandidaten officieel nog tien dagen de tijd om zich te melden.