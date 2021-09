Mona Keijzer verlaat de politiek: ‘Ik kan het beleid niet meer rijmen met mijn verstand en geweten’

Mona Keijzer. Beeld ANP - Sem van der Wal

Keijzer werd zaterdag op staande voet uit haar functie gezet nadat zij publiekelijk kritiek had geuit op de coronapas. Daarmee doorbrak zij de eenheid van kabinetsbeleid, op de dag waarop de omstreden maatregel van kracht werd. Haar partijgenoten Hugo de Jonge en Ferd Grapperhaus reageerden woedend, evenals demissionair premier Rutte en de vice-premiers.

De vraag was nog of Keijzer wel actief zou blijven op het Binnenhof. Sinds de verkiezingen van maart combineerde zij haar staatssecretariaat met het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Zij had haar Kamerzetel dus kunnen behouden.

‘In goed overleg’

Maandagochtend maakte zij bekend dat zij dit niet zal doen. Zij geeft haar zetel terug aan haar partij en gaat dus niet voor zichzelf verder. Het CDA laat weten dat het besluit ‘in goed overleg’ tot stand is gekomen. Partijleider Wopke Hoekstra en interim-partijvoorzitter Marnix van Rij bedanken haar ‘voor de manier waarop zij zich heeft ingespannen voor onze partij en voor Nederland’.

Zelf blijft Keijzer maandag in een uitgebreide verklaring bij haar fundamentele kritiek op het coronabeleid van het kabinet. Zij ziet ‘onlogische situaties die niet meer uit te leggen zijn’. Haar afkeer van het corona-toegangsbewijs is principieel.

‘Fundamenteel komt hier de vraag achter weg of het gerechtvaardigd is dit nu nog te doen met internationaal een van de hoogste vaccinatiegraden die ook nog vrijwillig tot stand gekomen is. Hoe verstandig het ook is je te laten vaccineren, er zal een groep blijven die dat niet wil. Deze mensen overtuigen is een opdracht. Maar, meer dan dat, mag het in het licht van lichamelijke integriteit en het virus waar het over gaat, niet zijn.’ Ze noemt het toegangsbewijs onnodig en niet proportioneel: ‘Mensen bang maken voor elkaar door nu weer op allerlei plekken toegangsbewijzen te vragen, is voor mij de bijl aan de wortel van samenleven.’

Keijzer benadrukt dat ze het alleen op dit punt oneens is met de koers van haar partij. ‘Ik wil geen splijtzwam zijn. Ik ben er de mens niet naar en daarvoor is het christendemocratische gedachtegoed mij te lief. Daarom, om aan alle speculaties bij voorbaat een eind te maken: ik blijf CDA’er. Dat bepaalt mede de mens die ik ben.’

Haar partijgenoot Hugo de Jonge, in het kabinet de eerst verantwoordelijke voor het coronabeleid, liet maandag weten dat Keijzers ontslag wat hem betreft onvermijdelijk was. ‘Het is spijtig dat het zo heeft moeten lopen, maar je kan niet de handhaving de straat op sturen terwijl je verder discussieert. Je kunt niet als lid van het kabinet zeggen: ik doe niet meer mee.’

Helemaal alleen staat Keijzer in het CDA intussen niet. Maandag kreeg zij bijval van de Haarlemse wethouder en voormalig Tweede Kamerlid Michel Rog. Hij vindt het zonde dat Keijzer het Binnenhof verlaat en sluit zich aan bij haar klacht. ‘Als mede-CDA’er helemaal eens: de coronapas leidt tot tweedeling in de samenleving, staat op gespannen voet met vrijheidsrechten en is niet proportioneel.’

Keijzers zetel gaat nu naar Henri Bontenbal, die tot voor kort ook Pieter Omtzigt al enkele maanden verving gedurende diens ziekteverlof.