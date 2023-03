‘Moment van de waarheid’ voor Franse regering; maandag stemming over moties van wantrouwen

Sinds de Franse regering een pensioenhervorming doorvoerde zonder stemming van het parlement, zijn er in meerdere steden demonstraties ontstaan, ook in Bordeaux. Beeld AFP

Duizenden mensen gingen zaterdag voor de derde avond op rij de straat op om te demonstreren tegen de pensioenplannen. Het kwam in diverse Franse steden tot confrontaties met de politie, waarbij in Parijs traangas en waterkanonnen werden ingezet. 169 mensen werden gearresteerd, van wie 122 in Parijs. Vakbondsleider Philippe Martinez hield zondag op televisie president Macron persoonlijk verantwoordelijk voor het geweld.

De pensioenhervorming leidt in Frankrijk al weken tot grote protesten. Maar de woede richt zich nu ook tegen de manier waarop premier Élisabeth Borne donderdag een speciaal grondwetsartikel van stal haalde om de hervorming zonder stemming door het parlement te loodsen. De plannen – met een verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar – zijn volgens de regering nodig om het pensioenstelsel toekomstbestendig te maken. Maar veel Fransen voelen zich financieel en in rechte benadeeld.

Moties van wantrouwen

Twee moties van wantrouwen liggen nu maandag in de Nationale Vergadering ter stemming op tafel. Een meerpartijenmotie van de centrumpartij Liot, die ook gesteund wordt door de alliantie van linkse partijen Nupes, en een afzonderlijke motie van het extreem-rechtse Rassemblement National. Beide moties lijken vrijwel kansloos doordat de conservatieve partij Les Républicains (LR), die in het parlement qua stemverhoudingen een sleutelpositie inneemt, weigert mee te doen.

Toch is de uitkomst niet helemaal zeker. Volgens Franse media moeten ongeveer dertig fractieleden van LR meestemmen om de meerpartijenmotie aan te nemen. Vier hebben al gezegd voor te zullen stemmen, en de druk neemt toe. Zaterdagnacht werd het kantoor van LR-partijleider Éric Ciotti in Nice door activisten met stenen bekogeld en beklad. Volgens Ciotti een poging om zijn stem te beïnvloeden. ‘Ik zal nooit zwichten voor de nieuwe discipelen van de terreur’, liet hij op Twitter weten.

Chaos

Minister van Financiën Bruno Le Maire verwacht echter niet dat er een meerderheid zal zijn om de regering ten val te brengen, zei hij zondag tegen het dagblad Le Parisien. Wel denkt hij dat het een ‘moment van de waarheid’ wordt. ‘Is deze pensioenhervorming het waard om de regering te laten vallen en een politieke chaos te veroorzaken? Het antwoord is duidelijk nee. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen.’

De tegenstanders van Macrons pensioenhervorming geven het echter nog niet op. Dit weekeinde werd er onder meer gestaakt bij de olieraffinaderijen van TotalEnergies en bij de Franse spoorwegen. Ook de werknemers van de Parijse stadsreiniging hielden acties, waardoor het huisafval zich in de hoofdstad op straat ophoopt. De vakbonden hebben voor donderdag een nieuwe landelijke stakingsdag afgekondigd.