‘Moldaviërs zijn bang dat het vuur overspringt naar hun eigen land’

Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen in een kamp bij Palanca, een dorp in Moldavië, net over de grens. Beeld Dumitru Doru / EPA

Je bevindt je nu enkele dagen in Moldavië, buurland van Oekraïne. Hoe is het daar?

‘Moldaviërs maken zich zorgen om de hoeveelheid Oekraïense vluchtelingen. De afgelopen dagen kwamen meer dan honderdduizend Oekraïners hier de grens over, op een lokale bevolking van ongeveer drie miljoen Moldaviërs. Het hotel waar ik verblijf, zit vol met Oekraïense families. De grens van de opvangcapaciteit komt in zicht, hoewel ook veel vluchtelingen ervoor kiezen door te reizen. Het station staat vol mensen met Oekraïense paspoorten die een treinkaartje naar Boedapest proberen te bemachtigen of de grens met Roemenië willen oversteken. Maar Moldaviërs maken zich ook steeds meer zorgen om zichzelf en hun land.’

Waar zijn ze bang voor?

‘Moldavië is geen EU-lidstaat en geen Navo-lid, en ligt ingeklemd tussen Oekraïne en Roemenië. Het is een land dat altijd tussen Oost en West moet balanceren. Sinds de Sovjet-Unie uit elkaar viel in 1991, is het neutraal geweest, maar die neutraliteit is nu moeilijk te bewaren.

De oorlog in Oekraïne leidt namelijk tot toenemende spanning tussen Moldaviërs en bewoners van Transnistrië, een Russisch-sprekende regio op de grens met Oekraïne. Toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel, waren de etnische Russen in dit gebied bang dat er geen ruimte zou zijn voor hun identiteit in het nieuwe Moldavië. Ze richtten een eigen republiek op, die na een korte burgeroorlog in 1992 is blijven bestaan. Die wordt niet erkend door Moldavië en de internationale gemeenschap, maar ziet zich wel gesteund door Rusland. Zogeheten Russische ‘vredestroepen’ zijn er al lang gelegerd en het gebied heeft zelf ook een leger.

Dat geeft Moldaviërs een onveilig gevoel, en zet de relaties tussen Moldaviërs en inwoners van Transnistrië, die in sommige gevallen tijdens de burgeroorlog tegen elkaar vochten maar nu bijvoorbeeld collega’s zijn, weer op scherp. Ik sprak gisteren Moldavische veteranen van de burgeroorlog die vlak aan de Dnjestr wonen, de grens tussen Transnistrië en de rest van Moldavië. Ze hebben veel contact met mensen aan de overkant van de rivier, maar sinds de Russische inval in Oekraïne botsen ze vaker. Transnistrië zorgde altijd al voor spanning, maar door de onverwachte Russische invasie van Oekraïne houden mensen hun hart vast.

Daarbij speelt de sterke invloed van Russische propaganda in Transnistrië een rol. Voor veel bewoners van Transnistrië zijn alleen Russische staatsmedia toegankelijk. Wil je ander nieuws horen, dan moet je het internet op. Als journalist kom je het gebied niet in.’

Hoe reageert de Moldavische regering op de oorlog in buurland Oekraïne?

‘Moldavië probeert zich vooral te profileren als land dat met geringe middelen enorm veel humanitaire hulp verleent. Daarvoor vraagt en krijgt de regering financiële steun van de EU en de Verenigde Staten. Voor veel mensen hier is het helpen van vluchtelingen behalve een vorm van solidariteit ook een manier om betekenis te geven aan deze crisis en om te gaan met de toenemende zorgen over deze oorlog.

Maar ondertussen is het enorm balanceren voor de Moldavische regering, die al lang toenadering zoekt tot de EU. Toen de Moldavische regering deze week een brief stuurde naar Brussel met het verzoek om, net als Oekraïne, versneld lid te worden, reageerde Transnistrië daar snel op met de eis dat Moldavië de onafhankelijkheid van het gebied erkent. Moldavië heeft de Russische invasie scherp veroordeeld, maar doet niet mee aan de sancties.

Dat is niet alleen omdat sancties dit arme land hard zouden treffen, maar ook omdat Moldavië bang is voor vergelding en vreest dat Transnistrië, en daarmee Moldavië, door Poetin het conflict in getrokken wordt. Die zorgen werden verder aangewakkerd toen de Belarussische president Loekasjenko, nu Poetins trouwe bondgenoot, onlangs een soort aanvalsplan liet zien, waarbij de Krim verbonden zou worden met Transnistrië. Dat past in Poetins imperialistische wereldbeeld, waarbij de hele noordelijke kust van de Zwarte Zee onder de Russische invloedssfeer zou vallen.

Maar het zwartste scenario is dat Rusland, na de verovering van Oekraïne, door walst en Moldavië inneemt. Dat is onwaarschijnlijk, maar, redeneert men hier, ‘we hadden ook nooit verwacht dat er nu Russische bommen op Charkiv zouden vallen’. Moldaviërs krabben zich achter de oren en vragen zich – net als veel anderen – steeds vaker af waartoe president Poetin allemaal in staat is.’