Mohammed Yacoubi slaapt al drie jaar tussen de bedwantsen: ‘Het is een oorlog tegen de beestjes’

Mohammed Yacoubi bekijkt de scheuren in zijn huis waar bedwantsen al jaren uit tevoorschijn komen. Beeld Joris van Gennip

Wanneer Mohammed Yacoubi (53) midden in de nacht wakker wordt in zijn sociale huurappartement in Amsterdam, met kriebel en een nieuw rood bultje, gaat bij hem alles op de automatische piloot. Beddengoed eraf, op zoek naar de boosdoener, doodmaken en nieuw beddengoed erop. En dan weer slapen, of het ten minste proberen. Door een bedwantsenplaag die maar geen permanente oplossing krijgt, is dit dagelijks vaste prik voor Yacoubi en zijn buren.

Of hij ook roodbruine beestjes in huis had lopen, vroeg Yacoubi’s buurvrouw hem bijna drie jaar geleden. Werkend in een Amsterdams hotel wist Yacoubi gelijk waar hij moest kijken. Bij het wegtrekken van een plint vlak bij zijn bed was het direct raak: daar liep inderdaad een bedwants. Door zijn werk wist hij ook gelijk hoe groot het probleem was.

Bedwantsen zijn kleine, roodbruine insecten van ongeveer een halve centimeter groot. Ze komen vooral voor op plekken waar veel mensen slapen, zoals hotels en Airbnb-accommodaties. Vaak reizen de beestjes in de koffer vanaf de vakantiebestemming mee naar huis. Eenmaal op hun nieuwe bestemming aangekomen verschuilen ze zich in en rondom het bed, waar ze zich ’s nachts voeden met menselijk of dierlijk bloed. Een beet van een bedwants kan hevig jeuken, maar is niet ziekmakend.

De insectensoort komt steeds vaker voor in Nederland, zegt Robin de Vries, bioloog bij het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD). Door de toename van internationale reizen de afgelopen decennia zijn de bedwantsen, die oorspronkelijk uit Zuid-Amerika komen, nu overal ter wereld te vinden. Ook na de opheffing van de reisbeperkingen door corona groeit het aantal bedwantsen in Nederland weer. Zo is het aantal meldingen bij ongediertebestrijder Rentokil alweer ongeveer op hetzelfde niveau als in 2019: zo’n acht à negen per week. Het bedrijf verwacht een stijging van het aantal meldingen vanwege de lopende zomervakantie.

Verhuizen

In een koffietentje op de hoek van zijn straat vertelt Mohammed Yacoubi over zijn ‘nachtmerrie’. Thuis afspreken is niet verstandig, bezoek kan namelijk per ongeluk een bedwants meenemen naar huis. ‘Vroeger kwamen familie en vrienden regelmatig langs voor een etentje of bleven ze logeren’, zegt Yacoubi. Nu durft alleen zijn schoonmoeder het nog aan om langs te komen. Zijn 11-jarige dochter Inez kan al meer dan twee jaar niet thuis spelen met vriendjes of vriendinnetjes. Logeren is uitgesloten.

Een bedwants. Beeld ANP / Science Photo Library

Er zijn perioden geweest net na een bedwantsenbestrijding – in totaal is Yacoubi’s woning al acht keer behandeld – dat hij dacht dat ze ervanaf waren. Maar dan kreeg hij op werk toch weer een berichtje van zijn dochter of echtgenote dat er eentje was gevonden. ‘Dan zakt de moed je in de schoenen.’

Maria de Mol van Otterloo (49), de buurvrouw die Yacoubi destijds waarschuwde, werd na 2,5 jaar met de bedwantsen naar eigen zeggen ‘helemaal gek’ en besloot te verhuizen. ‘Zelf de plaag bestrijden was gewoon mission impossible’, zegt ze. ‘Alle buren om ons heen hadden de beesten.’ De eerste paar bestrijdingen moest De Mol van Otterloo zelf bekostigen: een totaal van ongeveer 1.000 euro. Het bleek tevergeefs, en na nog een jaar ’s nachts wakker worden van tientallen beestjes in bed, trok ze aan de bel bij de GGD en woningcorporatie Ymere.

De GGD blijkt dit soort ongedierte niet meer te bestrijden, maar Ymere kwam ‘uit goede wil’ wel in actie na lang aanhouden van de buren, vertelt ze. Wettelijk gezien is de woningcorporatie namelijk niet verantwoordelijk om iets aan ongedierte te doen. ‘Maar het was overduidelijk een collectief probleem dat alleen collectief op te lossen was. Daarbij lopen de kosten snel op, dus maar weinig mensen kunnen dit zelf betalen.’

Ook Ymere schakelde een ongediertebestrijder in, die de appartementen van Yacoubi en De Mol van Otterloo meerdere keren behandelde. Tevergeefs.

Hittekanonnen

Bedwantsen bestrijden is erg lastig, weet de operationeel directeur van ongediertebestrijder Rentokil, Jaron Weijel. De situatie van de Amsterdamse buren is extreem, maar het is met enige kennis van de insecten niet moeilijk in te beelden dat het zo uit de hand kan lopen. ‘Wij gaan pas bestrijden als de bewoners of eigenaren echt bereid zijn om mee te werken’, zegt Weijel. ‘Daarmee bedoel ik: zoveel mogelijk moet eruit. Vloerbedekking, stopcontacten, matras.’

Vervolgens worden hittekanonnen in de besmette ruimten gezet, die gedurende 24 uur de boel verhitten tot minimaal 50 graden. ‘Daardoor sterven de wantsen en hun eitjes. Voorwaarde is dat het echt grondig gebeurt, want als er ook maar eentje overblijft, begint het hele riedeltje binnen de kortste keren opnieuw.’

Gelaten deelt Mohammed Yacoubi zijn vele kriebelige anekdotes. Bijvoorbeeld over de nachten dat hij even bij zijn dochter van 8 maanden oud ging kijken en ook bij haar de rode bultjes zag. ‘Je wordt wakker met een leger aan wantsen in je bed.’ Hij glimlacht vaak tijdens het gesprek, maar zijn frustratie en wanhoop weet hij niet helemaal te verdoezelen. ‘Het is een oorlog tegen de beestjes.’

Fysiek en geestelijk heeft het grote gevolgen voor de bewoners, vult zijn voormalige buurvrouw aan. Daarom vindt ze dat de ongediertebestrijding weer centraal moet worden georganiseerd door de gemeente. ‘We moeten daarin meer solidair met elkaar zijn.’ Waar de plaag in hun woningblok vandaan kwam, maakt haar helemaal niet uit. ‘Iedereen kan het meenemen naar huis, dat gaat per ongeluk. Het moet niet zo zijn dat alleen mensen met veel geld er ook weer vanaf kunnen komen.’

Bij Yacoubi eist de plaag ook haar tol. Het voelt voor hem als een neerwaartse spiraal waar hij niet meer uitkomt. Verhuizen is nog de enige oplossing, volgens hem. ‘Ik reageer op elke geschikte woning die ik voorbij zie komen, maar het wil nog niet echt lukken’, zegt hij.

Reactie woningcorporatie

Woningcorporatie Ymere ziet de grootte van het probleem in, laat een woordvoerder in een reactie weten. De normale bestrijdingen die zij hebben laten uitvoeren, hebben niet geholpen. Daarom willen ze tijdelijk de bewoners uit huis plaatsen om de vloeren en muren open te breken en ook daar de plaag te bestrijden. De bewoners zijn nog niet geïnformeerd, omdat de planning nog niet rond is. ‘Dat vraagt echt wat logistieke afstemming’, aldus de woordvoerder.

Yacoubi vindt dat Ymere te laat in actie is gekomen, waardoor het probleem totaal uit de hand is gelopen. Ook De Mol van Otterloo is teleurgesteld in de aanpak van de bestrijding. Bij de uithuisplaatsingen zet zij ook haar vraagtekens. Zelf heeft ze bij de verhuizing bijna haar volledige inboedel moeten wegdoen, om de beestjes niet naar haar nieuwe woning mee te nemen. ‘De wasmachine, koelkast, kleding, het bed, meubilair, alles’, zegt ze.

Nieuwe spullen kon ze kopen met financiële hulp van vrienden en familie. ‘Iedereen leefde mee en wilde helpen.’ Ze vreest dat niet al haar oude buren dat geluk hebben. ‘Er zou een soort van fonds voor hen moeten worden opgezet om het allemaal te bekostigen.’