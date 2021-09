Mogen sporters straks een joint opsteken? Onderzoek naar prestatiebevorderend effect cannabis

Sha'Carri Richardson op 21 augustus bij een atletiekwedstrijd in Eugene, Oregon. Ze mocht daar alweer sprinten na een schorsing van een maand wegens een positieve dopingtest. Richardson had cannabis gebruikt. Beeld AFP

De anti-dopingsautoriteit maakte het onderzoek dinsdag bekend. Een adviesgroep zal er volgend jaar mee beginnen. In afwachting van de resultaten blijft cannabis verboden voor topsporters.

De discussie rondom het gebruik van cannabis in de sportwereld speelt al lang. Meerdere dopingdeskundigen twijfelen aan het prestatiebevorderende effect van de softdrug. Op het positief testen op cannabis staat nu een schorsing van vier jaar. Als een atleet kan aantonen dat het cannabisgebruik niet was om de prestatie te bevorderen, wordt de straf teruggebracht naar drie maanden.

Empirisch wetenschappelijk bewijs dat cannabis prestatiebevorderend werkt, ontbreekt. Cannabisgebruik kan juist de hartslag en bloeddruk verhogen. Volgens de Amerikaanse sportpsycholoog Michael Joyner kan het gebruik van cannabis wel mentale voordelen hebben, bijvoorbeeld om zenuwen tegen te gaan. Maar wetenschappelijk bewezen is dat niet, zei Joyner tegen The New York Times. Sommige hardlopers gebruiken cannabis omdat het gewrichtspijnen tijdens het sporten tegen zou gaan, maar ook daar is geen bewijs voor.

Sprinter

Deze zomer kwam de discussie in een stroomversnelling toen de sprintster Sha’Carri Richardson positief werd getest op het gebruik van cannabis. De 21-jarige Amerikaanse is door haar prestaties en verschijning een sensatie in de atletiekwereld, maar moest door de positieve test de Olympische Spelen missen. Ze gold als een van de favorieten op de 100 meter.

Later verklaarde ze dat het middel had gebruikt om de dood van haar biologische moeder te verwerken. Richardson zou de drug een paar dagen voor de Amerikaanse kwalificatiewedstrijden in de staat Oregon hebben gebruikt. Daar is cannabis niet wettelijk verboden. Haar schorsing leidde tot de oproep om cannabis van de dopinglijst te schrappen. Uiteindelijk werd Richardson maar voor een maand geschorst.