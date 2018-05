Mogen providers wel collectief abonnementen duurder maken?

Internetproviders Ziggo, XS4ALL en KPN verhogen allemaal per 1 juli hun abonnementstarieven met twee tot drie euro per maand. Mag dat zomaar?

Een gezamenlijke prijsverhoging op 1 juli; wat zit daarachter?

Dat de marktleiders hun abonnementsprijzen tegelijk verhogen kan achterdocht wekken, maar het is min of meer toevallig. Ziggo ‘bekijkt jaarlijks of een prijsaanpassing noodzakelijk is’, waarna deze halverwege het jaar wordt doorgevoerd. Ook bij KPN is 1 juli de vaste datum om aanpassingen te implementeren. ‘Dat is bijvoorbeeld ook de dag waarop we zenderwijzigingen doorvoeren’, aldus een KPN-woordvoerder. Vorig jaar voerden beide providers hun prijsstijging eveneens in juli door.

Volgens Tim Poulus, analist van marktonderzoeker Telecompaper, zit er achter die 1 juli wel degelijk een ‘sluwigheidje’. ‘In juli zijn mensen vaak op vakantie en hebben ze geen zin om over te stappen naar een ander’, zegt hij. Klanten hebben het recht om hun contract tussentijds kosteloos op te zeggen als de prijsstijging hoger ligt dan de inflatie. Dat is bij de aankomende stijging bij Ziggo, KPN en Xs4ALL het geval.

Concurrenten die tegelijk hun prijzen verhogen: wat vindt de kartelwaakhond daarvan?

Bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaan er niet direct alarmbellen rinkelen. ‘Providers zijn vrij om hun eigen prijzen te veranderen wanneer ze willen, zolang ze de consument van tevoren duidelijk informeren over de prijsstijgingen’, zegt Frederique Hermie van ACM. De woordvoerders van Ziggo en KPN geven beiden aan dat ze dat gedaan hebben. Wel houdt de ACM de providers nauwlettend in de gaten om te voorkomen dat de concurrentie in de sector vervaagt. Omdat KPN en Ziggo veruit de grootste spelers zijn op de markt voor bijvoorbeeld vier-in-één-pakketten (internet, vaste telefonie, televisie en mobiel bellen) ligt een duopolie op de loer. De Consumentenbond denkt er hetzelfde over: ‘Het is niet erg dat de prijzen stijgen, maar er moet wel voldoende te kiezen blijven.’

Wat krijgen we voor die prijsverhoging?

Ziggo-klanten zullen gemiddeld 1,65 euro meer moeten betalen omdat het datagebruik van de consument explosief is gestegen. De prijs van het populairste alles-in-één-pakket stijgt met twee euro. Volgens een woordvoerder krijgt de consument daar een ‘sneller, betrouwbaarder en veiliger’ netwerk voor terug. KPN verhoogt de prijzen van zijn abonnementen met 2,50 tot 3,50 per maand om hogere internetsnelheden en een uitgebreider zenderpakket aan te kunnen bieden. Ook XS4ALL levert voor een aantal varianten abonnementen sneller internet, wat de klant 3,50 euro per maand meer kost.

Waren de prijzen niet onlangs verhoogd?

Ja, voor veel klanten van Ziggo, KPN en XS4ALL is het weer raak. Vorig jaar stegen de tarieven van abonnementen namelijk ook: toen met een kleine twee euro per maand.