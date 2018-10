Mogen mbo’ers straks een titel achter hun naam zetten?

In de strijd om een hogere status voor het beroepsonderwijs heeft Groen Links-Kamerlid Zihni Özdil een nieuw plan bedacht: geef mbo’ers die hun opleiding hebben voltooid een titel. Denk aan Skilled (Sk.), Craftsman (Crf.) of Expert (Exp.) achter hun naam, zoals in het hoger onderwijs Bachelor of Master (in allerlei varianten) gangbaar zijn.

MBO-school Hoornbeeck in Amersfoort. De school is uitgeroepen tot de beste brede mbo-school van Nederland. Beeld ANP

‘Ik sta open voor andere suggesties’, zegt Özdil. ‘Het belangrijkste is dat we de waardering voor het middelbaar beroepsonderwijs tot uiting brengen in herkenbare titels. Dat ze in het Engels zijn ligt voor de hand, want onze vaklieden werken ook veel in het buitenland.’

Half miljoen mbo’ers

Nederland telt bijna een half miljoen mbo’ers, die zich vanaf het schooljaar 2020-2021 student mogen noemen – ook al een blijk van erkenning. Studenten studeren af en daar hoort een titel bij, redeneert Özdil, en een Engelse titel sluit aan op de internationalisering van het onderwijs en de arbeidsmarkt.

Eerder al kregen mbo-deelnemers, net als andere studenten, een ov-studentenkaart. En eind augustus was er voor het eerst een officiële opening van het studiejaar, zoals elk jaar ook het academisch jaar wordt geopend. Tijdens de ceremonie op het ROC Tilburg hield koning Willem-Alexander een toespraak, waarin hij onder meer zei: ‘Wij hebben jullie keihard nodig.’

Özdil wil zijn voorstel inbrengen in het debat over de begroting van het ministerie van Onderwijs, dat na het herfstreces op de agenda van de Tweede Kamer staat. Vrijdag lanceerde hij het plan alvast in Trouw.

Internationale wedstrijd in vakmanschap

Hij zegt geïnspireerd te zijn geraakt door een bezoek eind vorige maand aan de EuroSkills-competitie in Boedapest. Dat is een internationale wedstrijd in vakmanschap met vijfhonderd deelnemers, onder wie ook dertig Nederlandse mbo’ers. Zij dongen mee naar medailles in beroepen als stukadoor, bloembinder, meubelmaker, lasser en verpleegkundige.

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs (D66) zei vrijdag na de ministerraad het idee ‘sympathiek’ te vinden, maar eerst onder het mbo zelf te willen peilen hoe het hierover denkt. Daar zijn de reacties gemengd.

De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) ziet geen toegevoegde waarde, hooguit als het door een Europees initiatief tot internationaal erkende titels zou komen. De MBO Raad, de scholenkoepel van het middelbaar beroepsonderwijs, is vooral positief over de waardering die uit het plan spreekt. De precieze titels zijn van later zorg, vindt voorzitter Ton Heerts. ‘De discussie begint pas, we omarmen daarom dit idee absoluut.’ Het Nuffic, de organisatie voor internationalisering in onderwijs, denkt dat het initiatief in deze vorm alleen een nationale uitstraling kan hebben.