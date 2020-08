Mogelijke Trump-aanhanger doodgeschoten in Portland, onrust neemt toe

Medici verlenen hulp aan de neergeschoten man die volgens bronnen aanhanger zou zijn van een rechtse pro-Trumpgroepering. Beeld AP

Voorafgaand aan de dodelijke schietpartij trok een karavaan van ongeveer 600 voertuigen met Trump-aanhangers door Portland. Zij werden geconfronteerd met betogers die protesteren tegen politiegeweld tegen zwarte mensen. De karavaan was volgens de politie net vertrokken uit het stadscentrum toen de schoten werden gelost. De politie onderzoekt nog of de schietpartij iets te maken heeft met de confrontatie tussen de twee groeperingen.

Op beelden op sociale media is te zien en te horen hoe op een relatief leeg kruispunt drie geweerschoten worden afgevuurd, waarna een man op de grond in elkaar zakt. Daarna zijn medici te zien die hulp verlenen aan een witte man met een schotwond in zijn borst. Zowel de New York Times als een AP-fotograaf melden dat het witte slachtoffer een petje van Patriot Prayer droeg, een rechtse pro-Trumpgroepering die eerder in aanvaring kwam met Black Live Matter-betogers.

Wilt u dit artikel liever beluisteren? Hieronder staat de door Blendle voorgelezen versie.

De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Ook over de mogelijke schutter geeft de politie nog geen informatie.

BREAKING: A person was shot in the chest in downtown Portland. Unknown if related to antifa/BLM vs Trump caravan clashes. Unconfirmed if person is dead. pic.twitter.com/hS7im5Umlt — Andy Ngô (@MrAndyNgo) 30 augustus 2020

Succesvolle angstcampagne

Schietpartijen als deze krijgen inmiddels direct een politieke lading in de VS. President Trump beschuldigde op zondag impliciet de burgemeester van Portland van de schietpartij. Afgelopen week waarschuwde Trump zijn kiezers ook al dat door Democraten geleide steden als Portland geteisterd worden door geweld en plunderingen en dat dit alleen maar erger wordt als zijn rivaal Joe Biden president zou worden.

Tone down the language, but TRUE! https://t.co/CcdNwlLsb3 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 augustus 2020

De angstcampagne van Trump slaat goed aan bij veel Amerikaanse kiezers. Hoewel Trump in de peilingen achter ligt op Biden, overweegt bijna de helft van de Amerikanen om op Trump te stemmen. De schietpartij van dit weekend zal Trumps achterban sterken in de gedachte dat de stevige aanpak van Trump nodig is om hen te beschermen tegen geweld.

In juli stuurde Trump federale agenten naar Portland, in wat volgens het Witte Huis een poging was om de gewelddadige protesten daar te stoppen. Maar de lokale Democratische autoriteiten wilden Trumps hulp niet en eisten het vertrek van de agenten. Trump verwijt de Democraten ook dit weekeinde weer dat ze het geweld in Portland laten voortduren.

Een demonstrant reageert zijn woede af op de politie in Portland. Beeld AFP

Slecht nieuws voor Biden

Indien de gedode man zaterdagavond inderdaad een Trump-aanhanger is en zijn dood verband houdt met de protesten in de stad, is dit slecht nieuws voor Biden. Hij heeft de afgelopen weken veel sympathie getoond voor de protesten, en liet redelijk onderbelicht dat vele ervan inmiddels ontaarden in geweld, wat zorgt voor angst onder andere inwoners en miljoenenschade voor bedrijven. Volgens critici hebben de Democraten pas oog gekregen voor het geweld nu het effect zichtbaar wordt in (licht) dalende peilingen voor Biden.

Trump hamert daarentegen wel steeds op het gevaar van de Black Lives Matter-protesten. Komende dinsdag onderstreept hij die boodschap door naar Kenosha in Wisconsin te reizen om zich bij te laten praten door de autoriteiten die de grootste moeite hebben om de protesten daar onder controle te houden. Die braken een week geleden uit toen een witte agent van dichtbij de zwarte Jacob Blake, in het bijzijn van zijn kinderen, zeven keer in zijn rug schoot. Blake raakte verlamd. Volgens Trumps woordvoerder is het nog niet zeker of hij een bezoek brengt aan Blake, maar de autoriteiten die de gewelddadige protesten proberen te beheersen krijgen zeker wel bezoek van de president.

Politiegeweld geoorloofd

Volgens de politie in Kenosha was het geweld tegen Blake geoorloofd, omdat hij een mes bij zich droeg en weigerde dat te laten vallen toen agenten daar herhaaldelijk om vroegen, aldus een verklaring van de politie op vrijdagavond. Tegen Blake stond een arrestatiebevel uit wegens huiselijk en seksueel geweld. Maar Blake verzette zich volgens de politie agressief tegen zijn arrestatie, hield daarna kort een agent in de houdgreep en was niet omver te krijgen met een taserpistool. Blakes advocaten ontkennen met klem dat hij zich agressief zou hebben gedragen. De zaak wordt nog onderzocht door justitie.