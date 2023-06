Mogelijke schade door faillissement olieopslag richting 1 miljard euro

Het failliete olietankpark in Rotterdam Beeld ANP / Your Captain Luchtfotografie

HES Hartel Tank Terminal werd begin dit jaar kort voor ingebruikname failliet verklaard. Nu kent het bedrijf een lange lijst van mogelijke gedupeerden. Banken en HES International, het bedrijf achter de terminal, zijn verreweg de grootste schuldeisers met respectievelijk 300 en 400 miljoen euro. Oliebedrijf BP heeft 138 miljoen euro te goed.

In maart werd de totale schade door het faillissement nog geschat op zo’n 800 miljoen euro. Haveneconoom Bart Kuipers noemde het geflopte project toen in de Volkskrant ‘de laatste investering in de fossiele industrie en misschien wel een te veel’.

Het Ierse aannemersbedrijf Randridge, dat verantwoordelijk was voor de aanleg van elektrische installaties, eist nog 35 miljoen euro. Voor de Belgische tankbouwer Ivens is dat bijna 31 miljoen euro. Onder de schuldeisers bevindt zich ook de gemeente Rotterdam, dat het schip in dreigt te gaan voor een bedrag van bijna 7 miljoen euro.

Het olieopslagbedrijf kampte met vertragingen in de bouw door de coronapandemie en de gevolgen van een branduitbraak. De problemen verergerden toen banken geen extra geld in de bouw wilden investeren. Daarnaast zag BP, de beoogde klant van het bedrijf, af van een vijftienjarig contract voor het opslaan van producten.

Of de crediteuren iets terugzien van hun geld is afhankelijk van de verkoopopbrengst. Curator Carl Hamm laat aan Het Financieele Dagblad weten dat het streven is om in juli duidelijkheid te hebben over eventuele belangstellenden. Naast de aanschafwaarde moet de koper ook circa 70 miljoen euro neertellen voor de afbouw van de terminal.