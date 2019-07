Mogelijke opvolger van Merkel wordt eerst de Duitse minister van Defensie

De nieuwe minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer woensdag in Berlijn. Beeld Getty Images

De keuze voor Kramp-Karrenbauer is opvallend. Duitse media hadden erop gerekend dat de huidige minister Jens Spahn van Gezondheid Von der Leyen zou opvolgen. Spahn was een van AKK’s concurrenten bij de partijleiderschapsverkiezingen in december. Door de ministerspost van Defensie te aanvaarden, geeft AKK potentiële rivalen voor het lijsttrekkerschap bij de Duitse parlementsverkiezingen in 2021 minder kans om zich te laten zien.

Kramp-Karrenbauer gaat een van de meestbesproken Duitse ministeries van de laatste jaren leiden. Recente voorgangers liepen een krasje op, omdat zij geen oplossing boden voor de grote personele en materiële tekorten in het Duitse leger. In een kort interview na haar benoeming gaf AKK aan dat ze de uitdaging met volle overtuiging aangaat. ‘Ik heb veel respect voor alle mannen en vrouwen die in het leger zitten en de veiligheid van onze burgers bewaken.’

Afbreukrisico

Voor AKK komt de benoeming op een goed moment. Sinds ze CDU-partijleider is, daalt haar populariteit in de peilingen. Ze lijkt moeite te hebben om zichzelf te profileren, omdat ze geen zetel bezet in het parlement of de regering. Volgens Duitse media krijgt ze daar nu wel de kans voor, en kan ze internationale ervaring opdoen. Al is het afbreukrisico groot, schrijft Süddeutsche Zeitung, omdat de coalitie tussen CDU en SPD zomaar kan vallen de komende maanden.

Kramp-Karrenbauer volgde in december 2018 bondskanselier Merkel op als partijleider van de Duitse christen-democraten, na een spannende verkiezing. AKK was eerder zeven jaar minister-president van de deelstaat Saarland. Ze probeert de CDU te vernieuwen en had gezegd dat ze afstand zou bewaren van de huidige Duitse regering. Haar grootste uitdaging is om de conservatieve zijde van CDU, die kritisch is op Merkels ‘Wir Schaffen das’- beleid, binnenboord te houden. Zo stelde ze voor dat asielzoekers die veroordeeld zijn voor een misdrijf uit de Schengenzone verbannen moeten worden. De voorzitterswissel hielp nauwelijks, CDU verloor de afgelopen Europese verkiezingen terrein.

Geen ervaring

De Duitse oppositie uit kritiek op haar aanstelling. Alexander Graf Lambsdorff, vicefractievoorzitter van de liberale partij FDP, vindt dat er geen rekening is gehouden met de wensen van het Duitse leger. ‘AKK heeft geen ervaring met veiligheid, defensie of internationale politiek. Respect voor het leger en geloofwaardigheid zien er anders uit.’

De SPD, de coalitiepartner van de CDU in de wankele Duitse regering, is ook niet blij met de aanstelling van AKK. Zo reageert parlementariër Johannes Kahrs verbolgen tegenover Der Spiegel: ‘Het breken van een belofte is geen goede start voor een Defensieminister.’

AKK gaat niet zonder ideeën aan de slag. Afgelopen maart sprak ze zich in een uitgebreid artikel in Welt am Sonntag uit over de toekomst van het Duitse en Europese defensiebeleid. Zo stelde ze dat de EU op termijn een permanente zetel moet krijgen in de VN-Veiligheidsraad en pleitte ze tegelijkertijd voor de oprichting van een Duitse en een Europese Veiligheidsraad. Ook opperde ze dat Frankrijk en Duitsland samen een gevechtsvliegtuig en vliegdekschip moeten bouwen.