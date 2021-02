Mogelijke onderhandelingen Iran en VS nu al in impasse: Biden wil sancties niet opheffen

De Amerikaanse president Joe Biden. Beeld AP

Daarmee zitten mogelijke onderhandelingen al in een impasse voordat ze zijn begonnen, want de opperste leider van Iran zei dit weekeinde dat Teheran zich pas weer naar het akkoord zal voegen, als de Verenigde Staten de sancties opheft.

De Irandeal uit 2015 was een internationaal verdrag tussen Iran en de belangrijkste wereldmachten (de VS, China, de Europese Unie en Rusland) waarmee het Iraanse atoomprogramma aan banden werd gelegd. Teheran beloofde zijn nucleaire onderzoek te beperken, en zich te onderwerpen aan inspecties van het Internationaal Atoomagentschap (AIEA) in ruil voor het opheffen van alle economische sancties.

‘Slechtste deal ooit’

Ondanks dat Iran zich altijd keurig aan alle voorwaarden heeft gehouden, scheurde de voormalige Amerikaanse president Trump deze ‘slechtste deal ooit’ doormidden, en zei dat hij Iran zou dwingen om een veel beter akkoord te sluiten. Dat is echter nooit gebeurd, en Iran is weer begonnen met het verrijken van uranium.

De opperste leider van Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Beeld AFP

Vorige maand werd deze verrijking opgeschroefd tot 20 procent, waar de deal slechts 3,67 procent toestaat. Dat is nog lang niet genoeg voor een kernwapen, daar is 90 procent voor nodig, maar het Israëlische leger liet direct weten ‘een aantal militaire operaties’ voor te bereiden om te voorkomen dat Iran ooit over een nucleaire bom zal beschikken.

Iran, waar de bevolking zwaar lijdt onder de sancties, trappelt van ongeduld om de deal weer nieuw leven in te blazen, maar houdt wel vast aan het standpunt dat de VS als eerste over de brug moeten komen: zij hebben het akkoord zonder enige reden opgeblazen, en Teheran ziet geen enkele reden waarom ze dan eerst met nieuwe concessies moeten komen. De hoop was dat de nieuwe president Biden snel zou aangeven hiertoe bereid te zijn, maar dat blijkt nu niet het geval te zijn.