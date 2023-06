Mogelijke norm voor aantal koeien per hectare zou vooral grote veehouders treffen

Koeien in een weiland in de Gelderse Vallei. Beeld ANP

Het kabinet, provincies en natuurorganisaties willen een plafond voor het aantal grootvee-eenheden (gve) per hectare afspreken in het Landbouwakkoord. Maar landbouworganisaties zoals de LTO willen deze norm niet, omdat dit een krimp van de veestapel betekent. Of het voorstel woensdagnacht van tafel is gegaan, is nog onbekend.

Mochten het kabinet en landbouworganisaties het eens worden over een limiet aan het aantal koeien per hectare, dan treft dit veel grote veehouders en boeren uit Brabant en Twente. De weilanden van deze melkveebedrijven zijn vaak drukker bezet.

Elke veesoort krijgt in het voorstel een eenheid toegekend, afhankelijk van de fosfaatproductie van dat dier. De volwassen melkkoe is het uitgangspunt. Die heeft een gve van 1. De score van jonge koeien ligt lager. In 2021 telde een gemiddelde Nederlandse melkveehouder 129 gve. Doorgaans zijn dat zo’n 107 melkkoeien en, afhankelijk van de leeftijd, tussen de 40 en 90 stuks jongvee.

Gemiddeld staan op melkboerderijen 2,2 gve per hectare. Een groot onderzoek in opdracht van de overheid oppert een plafond van 1,7 gve. Dat moet de uitstoot van broeikasgassen door koeien verminderen en de negatieve gevolgen van hun mestproductie inperken. Hiertoe zou de veestapel dus met bijna een kwart moeten krimpen.

En voor veel bedrijven zijn de gevolgen groter. Zo bezit bijna eenvijfde van de bedrijven meer dan 2,6 volwassen koeien per hectare. Dit zijn vaak grote melkveehouderijen.

In de landbouwregio Twente staan de meeste bedrijven die stevig zouden worden geraakt door een plafond: ruim 300 melkveehouders hier tellen meer dan 2,6 gve per hectare. In verhouding tot het totaal aantal veehouders in een regio staan de meeste drukke boerderijen in Brabantse regio’s als het Westelijke Peelgebied, De Kempen en Maaskant en Land van Cuijck.