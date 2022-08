Mogelijke brokstukken Chinese rakettrap gevonden in Indonesië en Maleisië

De lancering van de Chinese Long March 5b-raket op 24 juli. Zaterdag viel de eerste rakettrap ongecontroleerd terug naar aarde. Beeld AP

De Chinese rakettrap bleef op 24 juli achter na de lancering van de onderzoeksmodule Wentian van het Chinese ruimtestation. Zaterdag werd duidelijk dat de rakettrap neer was gekomen boven de Indische Oceaan.

Voor zover bekend is niemand gewond geraakt en is geen schade veroorzaakt, maar de brokstukken illustreren wel de risico’s van een zogeheten ‘ongecontroleerde terugkeer’. Dat wil zeggen: brokstukken die onvoorspelbaar naar aarde vallen.

Hoewel het technisch mogelijk – maar duurder – is om dit soort onderdelen met wat extra brandstof naar een plons in de oceaan te begeleiden, is China niet de enige die dit na een lancering niet altijd doet. In 2016 vielen bijvoorbeeld twee onderdelen ter grootte van een koelkast op Indonesië. Die waren afkomstig van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX.

Toch is wat China doet volgens veel ruimtevaartexperts bijzonder onverantwoord. De rakettrap is namelijk uitzonderlijk zwaar. De onderdelen van de Long March 5b die naar aarde vielen – eerder gebeurde dat al in 2020 en 2021 – zijn de drie zwaarste objecten die ongecontroleerd naar beneden kwamen sinds de overblijfselen van een lancering door de Sovjet-Unie in 1991.

Spectaculaire beelden

Ooggetuigen schoten zaterdag spectaculaire beelden van brandende brokstukken die op weg naar beneden op hoge snelheid door de aardatmosfeer vlogen. Maandag doken vervolgens foto’s op van onderdelen die terecht waren gekomen in het grensgebied tussen Indonesië en Maleisië.

Reentry looks to have been observed from Kuching in Sarawak, Malaysia. Debris would land downrange in northern Borneo, possbily Brunei. [corrected] https://t.co/sX6m1XMYoO — Jonathan McDowell (@planet4589) 30 juli 2022

Another very fine video of the #CZ5B reentry over Sarawak. Kuching State Parliant building in the foreground. https://t.co/BwrtvIh5gd — Dr Marco Langbroek (@Marco_Langbroek) 30 juli 2022

Hoewel nog niet bevestigd is dat de onderdelen inderdaad van de raket afkomstig zijn, spraken experts al hun afkeur uit. ‘Er zijn geen slachtoffers gemeld en er is geen schade bekend, maar deze brokstukken vielen vlakbij dorpen. Als ze een paar honderd meter verderop terecht waren gekomen, was het een heel ander verhaal geweest’, schreef astronoom Jonathan McDowell, volger van raketlanceringen, op Twitter.

But the same news report gives a shot of something that is CLEARLY a large part of the reentered stage, in Balaikarangan in W Kalimantan pic.twitter.com/D3svNTv2TF — Jonathan McDowell (@planet4589) 1 augustus 2022

Waarschuwingssysteem

‘Dit laat het belang zien van een onafhankelijk Europees waarschuwingssysteem’, schreef Esa-directeur Josef Aschbacher zondag op hetzelfde medium. Op dit moment is de organisatie niet in staat om de terugkeer van dit soort brokstukken live te volgen.

Een dag eerder had ook Bill Nelson, directeur van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa, het voorval al veroordeeld. ‘Ruimtevaartnaties zouden baaninformatie over dit soort brokstukken moeten delen zodat we betrouwbare voorspellingen kunnen doen over het inslagrisico, zeker bij zware raketten zoals de Long March 5b, waarbij serieuze risico’s bestaan voor het verlies van levens en eigendommen.’

Het was niet de eerste keer dat brokstukken van een rakettrap van een Chinese Long March 5b-raket op land terecht zijn gekomen. In mei 2020 viel een 12 meter lange pijp in Ivoorkust en beschadigde daar gebouwen. De volgende lancering van de raket staat bovendien al op de planning. In oktober lanceert China een volgend onderdeel van zijn ruimtestation. Naar verwachting zal de zware eerste rakettrap dan opnieuw ongecontroleerd terug naar aarde vallen.