Mogelijke belangenverstrengeling door Boris Johnson wordt officieel onderzocht

De premier ontkent de aantijgingen en zijn bondgenoten hebben de onthullingen in The Sunday Times afgedaan als een politiek gemotiveerde aanval.

Een week geleden had de zondagskrant geopenbaard dat London & Partners, een door Johnson opgezet bedrijf dat de Britse hoofdstad moet promoten, omgerekend ongeveer 30.000 euro had gegeven aan de onderneming Innotech, opgezet door de voormalige paaldanseres Jennifer Acuri. Het geld was bedoeld om buitenlandse techbedrijven naar Londen te lokken. Eerder dit jaar kreeg een ander bedrijf van Acuri, het weinig profitabele Hacker House, ook nog eens een ton van het ministerie van Cultuur, Media, Sport en Digitale Technologie.

Aanvankelijk meldde de krant dat Johnson indertijd enkele keren was gesignaleerd in de Londense flat van de Amerikaanse onderneemster. Nu hebben vriendinnen van Acuri verklaard dat er sprake was van een relatie. Volgens de zakenvrouw gaf ze de getrouwde burgemeester tijdens de lunchuren ‘technologielessen’. Ook nam hij haar mee op meerdere handelsmissies. The Guardian wist te melden dat Johnson er voor zou hebben gezorgd dat de nu 34-jarige Acuri een felbegeerd ondernemersvisum kreeg.

Buckingham Palace

Ook de naam van de prins Andrew dook op. Eind 2014 was Acuri op Buckingham Palace bij een door de prins georganiseerd handelsevenement. Ze was daar namens haar bedrijf Hacker House, dat cyberbadges wilde gaan vertrekken aan scholieren. Ondanks de koninklijke steun is daar niets van terechtgekomen. De naam van de prins, aldus The Guardian, dook op in een uitleveringszaak tegen een van datadiefstal verdachte werknemer van Hacker House. Het paleis wilde geen commentaar geven.

Voor de premier komt deze affaire op een ongelukkig moment. Hij ligt aan alle kanten onder vuur wegens om zijn Brexit-ramkoers. Op zondag begon in Manchester het jaarlijkse partijcongres van de Tories, maar anders dan gebruikelijk blijft het Lagerhuis komende dagen in zitting. Een verzoek om een reces, dat normaal gesproken een routineprocedure is, was op vrijdag weggestemd door het parlement, dat nog steeds woedend is over de mislukte poging van Johnson om de volksvertegenwoordiging voor vijf weken naar huis te sturen.

Er ligt een nieuwe confrontatie tussen de regering en de hoogste rechters op de loer, nu Johnson niet heeft uitgesloten dat hij de wet die een No Deal-Brexit op 31 oktober moet voorkomen, zal negeren. Het is een van de reden dat de Schotse nationalisten Labour ertoe probeert te bewegen om het vertrouwen in Johnson de komende dagen eindelijk op te zeggen, maar de oppositiepartij is bevreesd voor verkiezingen op dit moment. Bovendien bestaat er binnen het anti-Brexitkamp weerstand tegen een eventuele benoeming van Jeremy Corbyn als interim-premier.

In het steeds heftiger wordende Brexit-debat kreeg Johnson steun uit onverwachte hoek. Middels een brief in The Daily Telegraph sprak de oude mijnwerkersbaas Arthur Scargill, in de jaren tachtig de aartsvijand van Margaret Thatcher, zijn steun uit voor de Conservatieve premier. ‘King Arthur’ is voorstander van Brexit.