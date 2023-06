Mogelijke aanslag op Pride Wenen verijdeld door arrestatie IS-aanhangers

Bij huiszoekingen bij de verdachten vond de politie meerdere wapens, waaronder een sabel, mes, werpsterren en luchtdrukgeweren. Beeld AFP

De verdachten van 14, 17 en 20 jaar oud zijn ongeveer een uur voor het begin van de regenboogparade in de Oostenrijkse hoofdstad aangehouden, zo maakte de directeur van de Oostenrijkse Directie Staatsveiligheid en Inlichtingen (DSN), Omar Haijawi-Pirchner, zondag bekend. De inlichtendienst hield ze al langer in de gaten omdat ze op internet in radicaal-islamitische groepen actief waren en plannen ontwikkelden voor aanslagen. De 17-jarige was eerder zelfs in verband gebracht met terreurdaden, maar nooit aangeklaagd.

Tijdens huiszoekingen bij de verdachten vond de politie meerdere wapens, waaronder een sabel, mes, werpsterren en luchtdrukgeweren. De autoriteiten onderzoeken nog of de luchtdrukwapens zijn aangepast om ook echte kogels te kunnen afschieten. Daarnaast zijn mobiele telefoons en beveiligde gegevensdragers meegenomen als bewijsmateriaal. Een van de verdachten heeft een auto, maar het is onduidelijk of die een rol speelde in de plannen voor de aanslag. Ook zouden de verdachten mogelijk wapens hebben gekocht in het buitenland.

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Hoe concreet die plannen waren, is ook onduidelijk. Volgens Haijawi-Pirchner was er ‘nooit enig specifiek gevaar’ voor de ongeveer 300 duizend aanwezigen van de Pride. De verdachten wilden volgens hem ‘een aanslag in Wenen’ plegen, met de Pride als ‘mogelijk doelwit’. Ze zouden al concrete voorbereidingen hebben getroffen.

De inlichtingenbaas zei dat afgelasting van het evenement ‘natuurlijk besproken’ is. Uiteindelijk is besloten dat niet te doen, omdat op grond van betrouwbare inlichtingen uitgesloten kon worden dat er na de arrestatie van de drie nog handlangers op vrije voeten waren. Zevenhonderd agenten waren opgetrommeld om de veiligheid tijdens de parade te garanderen.

De organisatie van de Pride is pas op zondag geïnformeerd over de potentiële aanslag om onnodige paniekreacties onder het publiek te voorkomen. ‘We laten ons niet tegenhouden door de vijanden van rechten voor lhbtiq-personen, de democratie en een open samenleving’, aldus de organisatie in een reactie. De Weense burgemeester Michael Ludwig benadrukt: ‘Er mag geen plaats zijn voor haat en uitsluiting in Wenen! Onze stad is kleurrijk en kosmopolitisch.’