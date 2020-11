Mogelijke aanscherping coronaregels, regionale avondklok is een mogelijkheid

Een mogelijke extra maatregel is een tijdelijke sluiting van musea. Medewerkers van de Hermitage verplaatsen een Duits toernooiharnas uit circa uit 1500 voor een tentoonstelling. Beeld ANP

Mogelijke extra maatregelen zijn een verdere verlaging van de maximale groepsgrootte op straat (van vier naar twee personen) en een tijdelijke sluiting van musea, theaters, bioscopen dierentuinen en pretparken. Knopen zijn nog niet doorgehakt na het informele overleg dat het kabinet zondag voerde in het Catshuis. Maandagavond kwamen de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s bij elkaar voor overleg met minister Ferd Grapperhaus van Justitie. Dinsdag neemt het kabinet een beslissing.



Bij het Veiligheidsberaad van maandag werd ook gesproken over een hardere aanpak in die regio's waar het virus het meest woedt. Van zo’n ‘lappendeken’ stapte het kabinet de afgelopen weken juist af omdat het aantal besmettingen te hoog opliep en een krachtdadigere aanpak nodig was. De vrees is echter dat het draagvlak voor een lockdown ontbreekt in minder zwaar getroffen regio’s als Friesland en Groningen.

Avondklok

Eén mogelijke regionale maatregel is een avondklok. Dat scheelt ‘besmettingen achter de voordeur waar we nu niet bijkomen’, zegt een ingewijde. Ook zou de maatregel niet leiden tot een ‘waterbedeffect’ en dus drukte in regio’s waar de avondklok niet geldt: mensen moeten immers op tijd weer thuis zijn.

Duidelijk is dat het kabinet in zijn coronabeleid op een kruispunt staat. Maandag meldde het RIVM zo’n 8.300 nieuwe besmettingen, beduidend minder dan de circa 10 duizend besmettingen van vorige week. Het maatregelenpakket van 13 oktober, nu drie weken geleden, lijkt dus wel effect te sorteren.



Gestage afvlakking

Maar ook met een gestage afvlakking ‘krijgen we in de zorg een probleem’, stelt een betrokkene. Vandaar dat extra maatregelen op tafel liggen. Verwacht kan worden dat het kabinet op de persconferentie van dinsdag in ieder geval een verlenging van het huidige maatregelenpakket bekendmaakt. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maakten vorige week duidelijk dat die verlenging zo goed als onafwendbaar was.

Het zou een volgende domper betekenen voor de horeca, die zijn deuren nog langer moet sluiten. In de kringen van het crisisoverleg wordt erkend dat horecaondernemers snel duidelijkheid moeten krijgen over hun mogelijkheden tijdens de feestdagen, nadat Rutte en De Jonge eerder al stelden dat de huidige maatregelen waarschijnlijk tot in december noodzakelijk blijven.

Ook een beslissing over een vuurwerkverbod kan niet te lang uitblijven. Het kabinet overweegt zo’n verbod om de zorg niet ook met vuurwerkslachtoffers te belasten. De nieuwjaarsnacht staat bekend als één van de drukste nachten van het jaar op de spoedeisende hulp.