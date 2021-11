Mogelijk volgt een extra prik voor wie is ingeënt met het Janssen-vaccin

Mei 2021: zorgmedewerkers in Rotterdam krijgen het Janssen-vaccin toegediend. Beeld Marcel van den Bergh

Directe aanleiding zijn ‘de laatste onderzoeksresultaten’, zei de minister dinsdagmiddag na een coronaoverleg met onder meer minister Ferd Grapperhaus. Daaruit zou blijken dat het Janssen-vaccin snel zijn beschermende werking verliest. De cruciale studie die het meeste stof doet opwaaien, blijkt echter statistisch gemankeerd, ontdekte de Volkskrant bij nadere inspectie.

‘Het lijkt me heel naar als mensen dit onderzoek gebruiken als argument om te betogen dat vaccins niet werken’, aldus medisch statisticus Maarten van Smeden, die de studie op verzoek van de krant doornam. Volgens andere, minder omstreden studies naar de werking van het Janssen-vaccin neemt de bescherming ervan wel merkbaar af, maar niet dramatisch. Het vaccin beschermt daarnaast net als de andere coronavaccins voor meer dan 90 procent tegen ziekenhuisopname en overlijden.

De vaccins van Janssen en AstraZeneca beschermden altijd al iets minder goed tegen (milde) infectie met het coronavirus dan de vaccins van Moderna en Pfizer. Maar voor een extra prik AstraZeneca is waarschijnlijk geen extra advies nodig, stelt De Jonge: daarbij gaat het om mensen die vanwege hun leeftijd doorgaans toch al een boosterprik krijgen.

Anders zit dat voor de bijna 1,9 miljoen Nederlanders die zijn ingeënt met het vaccin van Janssen. Naast begin-vijftigers zijn dat jongeren aan wie De Jonge het Janssen-vaccin afgelopen zomer speciaal aanraadde. Het vaccin heeft immers als voordeel dat één prik al volledige bescherming biedt. Men kon dezelfde avond nog op vakantie of ‘dansen met Janssen’, zoals De Jonge herhaaldelijk zei. In de weken die volgden, liep het aantal besmettingen echter zo snel op dat het kabinet de versoepelingen in het uitgaansleven weer terugdraaide.

De vaccins van Janssen en AstraZeneca zijn volgens een ander principe gemaakt dan de vaccins van Moderna en Pfizer: met onschuldige verkoudheidsvirussen die zich in het lichaam voordoen als een soort namaak-coronavirus. Het Janssen-vaccin is bovendien een Nederlandse vinding. Het borduurt voort op onderzoek dat sinds de jaren negentig werd verricht bij het Leidse biotechbedrijf Crucell, de voorloper van Janssen.

Mocht het komen tot een bijprikronde, dan krijgen mensen die met het Janssen-vaccin zijn ingeënt naar alle waarschijnlijkheid niet een tweede Janssen-prik, maar een dosis Pfizer of Moderna. Volgens onder meer net afgerond onderzoek van het Erasmus MC krikt zo’n zogeheten ‘heterologe booster’ de afweer meer op dan nogmaals dezelfde prik. Ook België zet in op de Pfizer-prik.