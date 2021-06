Mogelijk toch EK op schermen bij horeca, maar waarschijnlijk pas na de groepsfase

Inwoners van Sittard kijken tijdens het WK van 2010 op de Markt een wedstrijd van Oranje op groot scherm. Beeld ANP

Op 14 juni bespreken het Veiligheidsberaad en demissionair minister Ferd Grapperhaus de kwestie definitief, spraken zij maandagavond af. Alleen als de coronasituatie zich positief blijft ontwikkelen, is er wat mogelijk, klonk het. Het zal sowieso gaan om kleinschalig opgezette initiatieven. ‘Vijfduizend mensen op grote pleinen moet je niet willen’, zei voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad.

Aanvankelijk vroeg het Veiligheidsberaad van burgemeesters zelf aan het kabinet grote schermen om samen voetbal te kijken te verbieden. Het kabinet zag samenscholingen rond publieke uitzendingen ook niet zitten. ‘We hebben ook bij Koningsdag gezien dat als er veel mensen samenkomen, dit leidt tot meer besmettingen’, zei demissionair premier Mark Rutte vorige week.

Enkele burgemeesters kwamen op de kwestie terug. Femke Halsema van Amsterdam sprak zich het meest uit. ‘Het advies is: ga niet met hele grote groepen binnen zitten. Dan is er iets voor te zeggen om, onder leiding van goede horecabazen, buiten naar de EK-wedstrijden te gaan kijken’, zei ze vorige week bij talkshow Op1. In elk geval de burgemeesters van Utrecht, Den Haag en Breda voelen naar verluidt ook voor die optie. Niettemin willen de burgemeesters één landelijke lijn afspreken.

Demissionair minister Ferd Grapperhaus was maandag opnieuw duidelijk: ‘Schermen neerzetten is vragen om toeloop van publiek.’ Hij voegde daar aan toe dat de kwestie vorige week met de burgemeesters was afgekaart. ‘Bijna iedereen was het eens. Dat moeten we niet doen’.

Toch liet ook Grapperhaus de optie open dat – afhankelijk van de corona-ontwikkelingen – in een later stadium van het toernooi meer mogelijk wordt. Tijdens de groepsfase worden grote schermen op straat ‘zeker niet toegestaan’, zei de bewindsman. Publieke vertoningen zijn de eerste twee wedstrijden sowieso niet mogelijk. Die groepswedstrijden beginnen om 21 uur, terwijl terrassen dan nog om 22.00 uur leeg moeten zijn.

Maar voor latere wedstrijden kan er opnieuw naar gekeken worden. Een logisch moment zou zijn de versoepelingen volgens stap 4 en 5 van het openingsplan, nu voorzien op 30 juni. Het EK voetbal begint op 11 juni. Op 13 juni Oranje speelt voor het eerst, tegen Oekraïne. De achtste finales worden vanaf 26 juni gespeeld, de kwartfinales vanaf 2 juli, de finale is op 11 juli.