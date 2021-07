Mogelijk quarantaine voor ongevaccineerde Nederlanders in Duitsland, test alleen is niet genoeg

Toeristen bij Checkpoint Charlie in Berlijn. Beeld Getty Images

De Duitse overheid maakt vrijdag de precieze regels bekend. Diverse Duitse media stellen op gezag van bronnen bij de regering dat Nederland en Spanje vanaf morgen ‘hoogrisicogebied’ worden. Deze classificatie betekent dat vakantiegangers zonder vaccinbewijs of herstelbewijs eerst in quarantaine moeten, ook kinderen vanaf 6 jaar. Een negatieve test is dus niet langer voldoende om in Duitsland op vakantie te gaan. Wie op doorreis is naar andere landen, mag naar verwachting wel door Duitsland reizen, mits de reiziger binnen 24 uur het land verlaat. Of er uitzonderingen gemaakt worden voor grensarbeiders is nog niet bekend.

Basisrisicogebied

Het RKI (het Duitse RIVM) bestempelde Nederland vorige week al tot ‘basisrisicogebied’. Op dat moment waren de besmettingscijfers in Nederland hoger dan nu, met bijna 400 besmettingen per 100 duizend inwoners in een week, ten opzichte van zo’n 350 nu. De Duitse regering kijkt bij de classificatie van risico’s naar de gemelde besmettingen, maar neemt ook andere overwegingen mee. Als de meldingen hoger zijn dan 200 per 100 duizend inwoners in een week tijd, kan volgens de Duitse regels een land van basisrisicogebied een hoogrisicogebied worden.

Als de Duitse regering vrijdag inderdaad besluit dat Nederland een hoogrisicogebied wordt, dan geldt voor Nederlanders een quarantaineplicht, die waarschijnlijk aanstaande zondag ingaat. Reizigers uit hoogrisicogebieden moeten in Duitsland verplicht 10 dagen in quarantaine, tenzij ze volledig gevaccineerd zijn of een herstelbewijs kunnen laten zien. De regel geldt ook voor kinderen vanaf 6 jaar. Als de reiziger na 5 dagen een negatieve test kan laten zien wordt de quarantaine eerder opgeheven. Voor Portugal en Cyprus, die eerder als hoogrisicogebied werden aangewezen, gelden deze regels al. De huidige restricties voor reizigers uit risicogebieden blijven in ieder geval tot 28 juli geldig.

Donkerrood

Nederland kleurt grotendeels donkerrood op de kaart van het Europese gezondheidsinstituut ECDC. Groningen was al donkerrood, nu worden ook Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel aangemerkt als gebieden met een zeer hoog coronarisico. De rest van Nederland blijft rood. Het ECDC baseert de kleurcodes op het aantal gemelde besmettingen en het percentage van coronatesten dat positief is.

Nederland kleurt donkerrood op Europese coronakaart ECDC Beeld ECDC

In Nederland liepen de afgelopen weken zowel de besmettingscijfers als het percentage positieve testen snel op. De lidstaten bepalen uiteindelijk zelf de inreisbeperkingen, zo hanteert het Duitse RKI andere aantallen besmettingen dan het ECDC. Een kleurverandering hoeft dus niet direct voor strengere regels te zorgen, maar veel landen kijken wel naar de Europese kaart. Zo voerden Duitsland en België vorige week een testplicht in voor Nederlanders, die overigens niet geldt voor reizigers die maar korte tijd in het land verblijven.

België, Frankrijk en Italië

Strengere regels voor reizen naar België lijken deze week onwaarschijnlijk. Nederland is voor de Belgen al ‘rood’, het hoogste kleurniveau daar, en er geldt nu geen quarantaineplicht voor Nederlanders. Een negatieve test of een vaccinatiebewijs is genoeg. België kent wel een inreisverbod voor landen met een ‘heel hoog risico’, maar daar zijn tot dusver geen EU-landen bij. Voor Cyprus en Portugal geldt er dan ook geen inreisverbod, wat de kans dat dit voor Nederlanders ingevoerd gaat worden erg klein maakt.

Frankrijk, dat weer een ander stoplicht hanteert, ziet de hele EU als groen gebied. Een erewoordverklaring en een negatieve test of vaccinatiebewijs zijn nodig om het land binnen te komen, quarantaine is niet verplicht. Ook Italië laat reizigers uit de hele EU toe die recent negatief testen of gevaccineerd zijn. Omdat Cyprus, en delen van Portugal en Spanje al eerder donkerrood kleurden en de Italianen toen de regels niet aanscherpten is het niet waarschijnlijk dat ze dit nu voor Nederland gaan doen.

Alle inreisbeperkingen kunnen snel veranderen, en van Europese eenheid is geen sprake als het om reisadviezen gaat op dit moment. Het blijft raadzaam om kort voor vertrek de regels te controleren.