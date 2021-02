Mogelijk ook schadevergoeding voor ouders die fraude met toeslagen hebben gepleegd

Groep gedupeerden is zeer divers, niet alle ouders zijn geheel onschuldig

Tot nu toe is onderbelicht gebleven dat de kwalificatie ‘fraudeur’ in de ict-systemen in een onbekend aantal gevallen waarschijnlijk terecht was. Vanwege de omvang en de ernst van het toeslagenschandaal, en de woede hierover in de Tweede Kamer, kiest Van Huffelen ervoor de criteria voor ‘onschuld’ van ouders ruimhartig te formuleren. Zo beschouwt de overheid alle ouders van wie de Belastingdienst niet goed heeft vastgelegd wáárom men die ouder destijds als fraudeur bestempelde, voortaan als onschuldig. Ook ouders aan wie de Belastingdienst destijds niet goed uitlegde waarom zij het label ‘fraudeur’ kregen, worden als onschuldig aangemerkt.

Van meer dan de helft van de fraude-labels kan de Belastingdienst de aanleiding niet meer achterhalen. Omdat daardoor niet meer vast te stellen is of die beladen kwalificatie destijds terecht was, krijgen deze ouders nu het voordeel van de twijfel. Door die registratie als fraudeur kunnen zij ernstig benadeeld zijn; zulke ouders konden bijvoorbeeld geen betalingsregeling voor hun schulden krijgen. Het door Van Huffelen genoemde percentage van 96 procent onterechte ‘fraudeur’-stempels moet desondanks wel in het licht van de ruimhartige herbeoordeling worden gezien.

Ook niet alle ouders die onderdeel waren van fraudeonderzoeken bij gastouderbureaus of kinderopvanginstellingen waren volkomen te goeder trouw. Een van die fraudeonderzoeken betrof bijvoorbeeld het Haagse gastouderbureau De Stroom. In die zaak spande een aantal ouders samen met de eigenaar van het gastouderbureau om toeslagenfraude te plegen. Een deel van de ouders heeft dat ook bekend. De politierechter veroordeelde de medeplichtige ouders in november 2015 tot werkstraffen en korte gevangenisstraffen.

Toch oordeelde de Commissie van Wijzen - die alle fraudeonderzoeken van de dienst Toeslagen vorig jaar tegen het licht hield - dat de ouders van De Stroom in principe recht hebben op volledige compensatie. Dat oordeel velde de Commissie aan de hand van ruimhartige beoordelingscriteria. De Belastingdienst gaf de ouders van De Stroom destijds niet genoeg gelegenheid bewijsstukken aan te leveren waarmee ze hun recht op toeslag konden bewijzen. Dat neemt niet weg dat een deel van deze ouders aantoonbaar gefraudeerd heeft en daar soms tienduizenden euro’s mee ‘verdiende’.

In de bekende fraudezaak ‘De Appelbloesem’ uit 2010 zetten sommige ouders handtekeningen onder opvangcontracten waarmee met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag werd aangevraagd, dus voor een periode dat de kinderen helemaal niet naar de betaalde opvang gingen. Ook dat wordt in het kader van de toeslagenaffaire zo gunstig mogelijk voor de ouders uitgelegd; zij zouden in hun naïviteit op een dwaalspoor zijn gebracht door medewerkers van het gastouderbureau die hun wijsmaakten dat dit allemaal volgens de regels was. De uitgekeerde toeslagen kwamen in deze zaak grotendeels ten goede aan de ouders en hun gastouders (vaak een oma of zus die voorheen gratis op de kinderen paste), minus een commissie voor de eigenaar van het gastouderbureau die de fraude had opgezet (en die daarvoor strafrechtelijk veroordeeld is).