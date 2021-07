‘Mogelijk nog twee betrokkenen bij de moord op Peter R. de Vries’

Beeld ANP

Dat meldt het AD op basis van van politiebronnen. Politie en het OM willen dit niet bevestigen.

Op camerabeelden gemaakt door beveiligingscamera’s is te zien hoe de twee mannen achter De Vries aanlopen. Ze zijn vrijwel identiek gekleed en dragen een spijkerbroek, witte sneakers en grijze trui. Ook dragen ze beiden een schoudertasje over de buik. Na de moordaanslag is te zien hoe de twee rustig langs het lichaam lopen en hun telefoon in de aanslag houden. De politie vermoedt dat ze filmpjes hebben gemaakt en die online hebben verspreid om maximale aandacht voor de misdaad te krijgen. De mannen gedroegen zich ‘zeer onnatuurlijk’ en ze hebben ‘onze nadrukkelijke aandacht’, zo citeert de krant een recherchebron.

Ook advocaat Peter Schouten, die samen met De Vries kroongetuige Nabil B. bijstond in het Marengo-proces, vermoedt dat de twee betrokken zijn bij de moordaanslag. ‘Het was opvallend hoe snel de beelden van de neergeschoten Peter waren verspreid. Ik denk dat het wel degelijk een statement is geweest van de opdrachtgevers om na de aanslag chaos te creëren en het publiek extra angst aan te jagen.’

De mannen zijn nog niet geïdentificeerd. Mogelijk wordt er in een later stadium via het tv-programma Opsporing Verzocht een beroep gedaan op het publiek.

Officieel zijn er op dit moment dus maar twee verdachten in de zaak rondom de moord op De Vries. Het gaat om aspirant-rapper Delano G. (21) en de Poolse klusjesman Kamil E. (35). Ze worden verdacht van moord en vuurwapenbezit. Onlangs besliste de rechtbank Amsterdam dat hun hechtenis wordt verlengd met 90 dagen.