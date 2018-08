Mogelijk nog 20 mensen vermist na brugramp Genua; dodental op 38

Er zijn mogelijk nog 20 mensen vermist in het puin van de dinsdag ingestorte Morandibrug in Genua. Dat zei openbaar aanklager Francesco Cozzi donderdag. Verder zijn zeker 38 mensen overleden als gevolg van de ineenstorting. Vijftien mensen zijn gewond, van wie vijf ernstig.

Minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini noemt het ‘onvermijdelijk’ dat het dodental nog zal stijgen, naarmate er meer lichamen onder het puin worden gevonden.

Italiaanse reddingswerkers baanden zich donderdag voor de derde dag op rij een weg door het puin van de 45 meter hoge brug. Een woordvoerder van de brandweer verklaarde dat het zoeken doorgaat tot de laatste vermiste persoon is teruggevonden. De lokale overheid heeft nog niet kunnen vaststellen hoeveel mensen zich precies op de brug bevonden toen zo’n 200 meter van het wegdek naar beneden viel. Zaterdag staat alvast een staatsbegrafenis gepland voor de slachtoffers onder leiding van de Genuese aartsbisschop Angelo Bagnasco.

Schuldvraag

Terwijl reddingswerkers verder zoeken naar overlevenden onder het puin, is Italië druk met de schuldvraag. Het ineenstorten van de brug uit de jaren zestig werd de afgelopen dagen al geweten aan het slechte weer, matig onderhoud, structureel falen en de holding die de Italiaanse wegen uitbaat. Matteo Salvini, leider van de rechtspopulistische Lega, wees donderdag naar de Europese Unie als verantwoordelijk voor het instorten van de brug. De EU zou het verkeer in Italië onveiliger hebben gemaakt door begrotingseisen te stellen aan de lidstaat.

De Europese Unie verwierp Salvini’s beschuldiging donderdag stellig bij monde van woordvoerder Christian Spahr. ‘Het is tijd om een paar dingen helder te stellen’, zei Spahr. ‘Italië staat op het punt 2,5 miljard euro te ontvangen’. De EU-woordvoerder doelde daarmee op het geld dat de Unie heeft vrijgemaakt voor investeringen in infrastructuur, waaronder wegen. Ook herinnerde Spahr eraan dat de EU in april al 8,5 miljard euro aan investeringen in Italiaanse wegen goedkeurde.