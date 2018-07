Mogelijk lagere waterdruk in Noord-Nederland door aanhoudende droogte

Huishoudens in delen van Friesland, Overijssel en de Noordoostpolder kampen de komende dagen mogelijk met een lagere waterdruk. Daarvoor waarschuwt Nederlands grootste waterbedrijf Vitens, dat actief is in Flevoland, Friesland, Gelderland Overijssel en Utrecht. Het gevolg: water komt minder snel en met minder kracht de kraan uit.

Door de aanhoudende droogte gebruiken mensen meer water dan normaal. Vitens ziet in sommige gebieden een toename van 45 procent. In het noorden van het land zijn de schoolvakanties bovendien nog niet begonnen, waardoor veel mensen nog thuis zijn in plaats van op vakantie. Daardoor ligt het waterverbruik hier hoger dan in de rest van Nederland. Die verhoogde vraag kan Vitens niet overal aan.

‘Vergelijk het met een autoweg’, zegt een woordvoerder van Vitens. ‘Als iedereen tegelijk de A2 oprijdt, dan staat alles vast. Op dat moment is er te veel vraag. Zo werkt het ook bij de watertoevoer: de druk in de leidingen wordt lager als alle klanten tegelijk heel veel water gebruiken en de vraag naar water te hoog is.’

Begin juli riepen waterbedrijven al op zuinig te zijn met water. Aan die oproep gaven Nederlanders destijds gehoor, zo bleek uit een rondvraag van de Volkskrant langs waterbedrijven. Vooral tussen 7 en 9 ’s ochtends en 6 en 10 ’s avonds, de zogeheten piekmomenten, vroegen de bedrijven om zuinigheid. In die uren doen mensen doorgaans de vaat, gaan ze onder de douche of geven ze de tuin water – stuk voor stuk waterverslindende bezigheden die de watertoevoer flink belasten.

‘Minder verbruik is altijd beter’

Het Noord-Hollandse drinkwaterbedrijf PWN doet nog geen waarschuwing uitgaan, terwijl ook daar de schoolvakanties nog niet zijn begonnen. ‘Wij zien dat er een enorme vraag is naar water’, zegt een woordvoerder van het bedrijf. ‘Als die nog verder zou toenemen, dan komen wij ook in de problemen. Vrijdag begint in regio Noord de vakantie, dat beperkt het waterverbruik substantieel.’

Dat de problemen niet overal in het noorden spelen, heeft te maken met de capaciteit van lokale waterproductiebedrijven, waar grondwater wordt opgepompt en gefilterd. ‘Sommige kleinere bedrijven kunnen de hogere vraag niet aan’, zegt de woordvoerder van Vitens. ‘Het ene lokale waterproductiebedrijf heeft een hogere capaciteit dan het andere.’

In het zuiden van het land, waar de vakanties al zijn begonnen, is een lagere waterdruk niet aan de orde. Waterbedrijf Brabant Water laat wel weten dat bij hen het waterverbruik 25 tot 30 procent hoger ligt dan normaal. Alle waterbedrijven roepen daarom op zuinig te blijven met water. Want, zoals Brabant Water het stelt: ‘Minder verbruik is altijd beter.’