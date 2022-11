‘Mogelijk is op de klimaattop een compromis in de maak: om de 1,5 graad te redden, geven rijke landen toe op klimaatcompensatie’

De 27ste klimaattop wordt gehouden in de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh. Beeld AFP

Dag Ben, de top duurt officieel tot aanstaande vrijdag, maar volgens de Egyptische voorzitter waren er gisteren nog ‘een ongewoon groot aantal tegenstellingen’. Gaat het lukken om een akkoord te bereiken?

‘Er komt een slotverklaring, daar kan je wel vanuit gaan. Zo nodig gaan ze tot zaterdag of zelfs zondag door om dat voor elkaar te krijgen. Dit soort uitspraken zijn een beetje onderdeel van het spel in de tweede week van zo’n klimaattop, wanneer de politieke besluiten vallen. Dan voert men de druk op, want onder druk wordt alles vloeibaar. De voorzitter van de top doet daaraan mee.

‘De Egyptische organisatie heeft het zelf trouwens ook een beetje laten lopen. Zo’n slotverklaring moet eigenlijk in een vroeg stadium al in de steigers staan. Dit keer moesten onderhandelaars veel van dat voorwerk nog doen, terwijl de top al bezig was. Bij sommige toppen ligt op voorhand al een conceptverklaring, maar ik begrijp van betrokkenen dat het dit keer alleen maar onderwerpen met bulletpoints waren. Dan moeten onderhandelaars met het mes op de keel alles in een paar dagen uitwerken.

‘Overigens was dit nooit bedoeld als een klimaattop waar landen hele grote dingen zouden afspreken. Het is een implementatietop, waar het vooral zou gaan over hoe landen de gemaakte afspraken praktisch gaan uitvoeren. Maar de oorlog in Oekraïne en wereldwijde inflatie hebben het geheel een ander karakter gegeven. De internationale diplomatieke verhoudingen zijn er niet beter op geworden. De vrees is dat dat leidt tot stilstand, tegelijkertijd willen veel landen juist nu extra stappen zetten.’

Wat is het belangrijkste twistpunt op deze top?

‘Klimaattoppen gaan in zekere zin altijd over geld, voornamelijk over de verdeling tussen rijke en arme landen. Het idee is: rijke landen hebben historisch gezien de meeste broeikasgassen uitgestoten en zijn dus hoofdverantwoordelijk voor het huidige probleem. Armere landen moeten ook hun uitstoot beperken en zich aanpassen aan klimaatverandering, maar hebben daar hulp bij nodig. Rijke landen zouden daar vanaf 2020 per jaar 100 miljard dollar voor opzijzetten, maar dat bedrag ligt nu rond de 80 miljard. Arme landen zijn het getreuzel zat, ze willen dat beloofde geld eindelijk krijgen.

‘Daarnaast raakt de ellende van klimaatverandering arme landen nu al hard, terwijl zij er het minste schuld aan hebben. Kijk naar de recente overstromingen in Pakistan of de hongersnood in de Hoorn van Afrika. Zij willen daarom nu financiële hulp, feitelijk een soort schadevergoeding, voor die klimaatschade. Het gevoel is nu: als het verder lastig is iets af te spreken, moeten we in ieder geval op dit gebied een stap zetten. Mogelijk sluiten de landen nu een principeakkoord, en nemen ze tot 2024 de tijd om de details uit te werken.

‘De vraag is onder meer welke vorm de financiële hulp zal krijgen. Arme landen willen naar drie aparte financieringsstromen: om hun uitstoot te beperken, om zich aan te passen op klimaatverandering, en om klimaatschade te compenseren. Maar rijke landen vrezen dat dat laatste een soort openeinderegeling is. God weet hoeveel klimaatschade er nog gaat komen. Daarnaast zijn ze bang voor de juridische gevolgen, omdat ze met die compensatie impliciet toegeven dat ze aansprakelijk zijn voor de schade.’

Het VN-milieuprogramma stelde onlangs dat er ‘geen geloofwaardige route’ is om onder de 1,5 graden opwarming te blijven. Sommige landen zouden dat streven daarom op willen geven. Wat zou dat betekenen?

‘Ook dat is deels de retoriek die hoort bij de laatste dagen van zo’n top. Maar er zijn signalen dat landen als China en India de 1,5 graden zouden willen loslaten. Een land als Saoedi-Arabië wil er sowieso vanaf. Andere landen hebben plannen gemaakt tot 2030 en hoopten daarmee klaar te zijn. Maar om de 1,5 graad te halen moet het gewoon ambitieuzer, onder andere de EU wil daarom de inzet verhogen.

‘Gisteren kwam de G20, inclusief India en China, met een verklaring dat er ambitieuzere afspraken moeten komen om de 1,5 graden binnen bereik te houden. Tegelijkertijd deed de EU een toenadering op het gebied van compensatie voor klimaatschade. Mogelijk is er dus een compromis in de maak: om de 1,5 graden te redden en arme landen mee te krijgen in een hoger ambitieniveau, geven rijke landen toe op het onderwerp klimaatcompensatie.

‘1,5 graden is in theorie nog haalbaar, maar het wordt steeds moeilijker omdat we veel tijd verspillen. Alle landen zullen zich achter het doel moeten scharen, en voor 2030 nog een aantal slagen maken. En niet opgeven als dat niet lukt. Want als je 1,5 graden niet haalt, is 1,6 graden oneindig veel beter dan 2.’