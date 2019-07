Mogelijk honderdvijftig migranten verdronken voor de kust van Libië

Een migrant die een schipbreuk heeft overleefd, in een ziekenhuis in Tunesië. Beeld AFP

Het is de ‘ergste tragedie op de Middellandse Zee‘ van dit jaar, zo heeft de hoge commissaris van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, Filippo Grandi, gezegd.

Naar alle waarschijnlijkheid zijn twee rubberbootjes met ongeveer driehonderd migranten aan boord, vanuit de stad Al Khoms (zo’n 120 kilometer ten oosten van Tripoli) omgeslagen. Als het dodenaantal wordt bevestigd, is dit de dodelijkste schipbreuk in de Middellandse Zee van dit jaar.

Gammel bootje

Begin deze maand verdronken zeker tachtig Afrikaanse migranten toen hun bootje omsloeg. Slechts vier opvarenden overleefden de ramp, waarvan een later in het ziekenhuis alsnog is overleden. In mei verdronken bij een vergelijkbare ramp ook al 65 migranten die op een gammel bootje vanuit Libië probeerden om Europa te bereiken.

Het aantal migranten dat probeert vanuit Libië Europa te bereiken, daalt al sterk sinds de EU in 2017 afspraken maakte met de Libische kustwacht om migranten tegen te houden. Nadat ook de nieuwe Italiaanse rechts-nationalistische minister Matteo Salvini vorige zomer de havens voor reddingsschepen nam het aantal verder af. Er zijn ook nauwelijks meer reddingsschepen actief voor de Libische kust. Hierdoor sterven er relatief meer migranten op zee. Dit jaar bereikten 3.400 migranten aan in Italië en Malta, maar stierven er 343 op deze route. Dat is een sterfkans van een op tien.

Artsen zonder Grenzen heeft daarom besloten toch weer terug te keren naar de search & rescuezone voor de kust van Libië. Vorige zomer moest het stoppen met het reddingsschip de Aquarius dat de afgelopen jaren meer dan 30 duizend migranten van zee heeft gered, omdat Italië het schip niet meer toeliet en steeds nieuwe juridische wegen bleef zoeken om het schip aan de ketting te laten leggen. Het nieuwe schip Ocean Viking is momenteel op weg naar Marseille waar het volgende week zal vertrekken richting Libië.

De UNHCR en andere migrantenorganisaties zeggen al tijden dat overlevenden niet terug naar Libië kunnen worden gebracht omdat het volgens hen geen ‘veilig land’ is. Migranten worden vastgezet in detentiecentra waar ze worden gemarteld, uitgebuit, mishandeld en geen medische zorg krijgen. De situatie is bovendien ernstig verslechterd sinds een hernieuwde oorlog uitbrak om de hoofdstad Tripoli. Begin juli werden 53 migranten gedood en raakten tientallen mensen gewond bij luchtaanvallen op een detentiecentrum ten oosten van de hoofdstad waar zij werden vastgehouden.

Afgelopen maandag riep de Franse president Macron Libië op om migranten te bevrijden uit de detentiecentra in Tripoli nadat een gebouw van de UNHCR zou zijn getroffen door bombardementen. Ook lanceerde hij een nieuw plan om migranten die aankomen in Zuid-Europese landen te herverdelen over de lidstaten. Eerdere pogingen van de Europese Commissie stuitten steeds op verzet van Hongarije en de andere Visegrad-landen. Volgens Macron zouden veertien landen bereid zijn mee te werken aan het Duits-Franse voorstel, Nederland zit hier niet bij. De Italiaanse minister Salvini liet direct weten niet in het ‘solidariteitsvoorstel‘ te geloven. In Italië zijn de afgelopen jaren ruim 700 duizend illegale migranten gearriveerd via de Middellandse Zee.