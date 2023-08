Mogelijk discrimineerde Belastingdienst door onderzoek naar As-Soennah-moskee in te stellen

De As-Soennah-moskee in Den Haag. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De zaak draait om een boekhoudkundig onderzoek dat de Belastingdienst enkele jaren geleden uitvoerde bij de Haagse moskee. Na dit onderzoek trok de Belastingdienst de zogeheten Anbi-status van stichting As-Soennah in. Met die status kunnen donateurs hun giften van de belasting aftrekken.

De moskee, die de laatste jaren onder meer in opspraak raakte vanwege een filmpje waarin vrouwenbesnijdenis werd besproken, besloot de beslissing bij de rechter aan te vechten. Niet alleen omdat de intrekking volgens de moskee onrechtmatig was, maar vooral omdat de Belastingdienst het onderzoek ‘uitsluitend’ zou hebben ingesteld vanwege de islamitische achtergrond van de stichting.

Dit onderbouwde As-Soennah door te verwijzen naar stukken die openbaar zijn geworden tijdens de Toeslagenaffaire. Daaruit blijkt dat het Combiteam Aanpak Facilitators (CAF), dat een belangrijke rol speelde bij de jacht op toeslagenouders, zich ook bezighield met fraude bij giften aan Anbi-instellingen. Het ging daarbij om mensen die met vervalste kwitanties nooit betaalde giften van de belasting aftrokken.

Tweede nationaliteit

Volgens een memo van het team uit 2015 zou deze vorm van fraude ‘uitsluitend binnen de islamitische gemeenschap’ voorkomen. Hoewel de onderbouwing voor die stelling ontbrak, deed de Belastingdienst daarna onderzoek bij verschillende islamitische organisaties, waaronder As-Soennah.

Uit een ander document blijkt dat de Belastingdienst betalingen met het woord moskee in het tekstvak als risicovol bestempelde. Ook is er een stuk dat toont dat medewerkers van de Belastingdienst de tweede nationaliteit gebruikten om fraude met giften op te sporen.

De rechtbank vroeg de Belastingdienst om een toelichting. Hoe was de As-Soennah-moskee geselecteerd voor dit onderzoek en welke criteria waren daarbij gehanteerd? Op die vragen kwam geen bevredigend antwoord, waarop de rechtbank concludeerde dat niet kon worden uitgesloten dat de Belastingdienst het onderzoek had ingesteld omdat het een islamitische stichting betrof, en zich daarmee ‘bewust of onbewust’ schuldig maakte aan discriminatie.

Kasverschil

Ook oordeelden de rechters dat de ANBI-status van de moskee niet had mogen worden ingetrokken. Er waren weliswaar onvolkomenheden - waaronder een hoog kassaldo, een onverklaarbaar kasverschil van 40 duizend euro en een grote hoeveelheid niet-traceerbare donaties - maar de Belastingdienst had de moskee de tijd moeten geven om orde op zaken te stellen.

Advocaat Touria Khidous, die de moskee bijstaat, vindt het ‘zorgwekkend’ dat de Belastingdienst weigert te vertellen hoe de keuze om As-Soennah te onderzoeken tot stand kwam. ‘Hoe kun je de overheid controleren als je niet weet wat er bij een uitvoeringsorganisatie achter de schermen gebeurt? Dit gaat nota bene over de schending van een grondrecht.’

De K7, een samenwerkingsverband van 7 regionale moskeekoepels, spreekt over ‘een nieuwe toeslagenaffaire’, waarbij de Belastingdienst ‘onschuldige burgers vertrapt onder de dekmantel van fraudebestrijding’. Volgens de organisatie vragen veel moskeeën geen Anbi-status meer aan uit angst voor problemen met de Belastingdienst. Ook donateurs zouden giften aan de moskee niet meer als aftrekpost durven op te voeren.

‘Bevooroordeelde jacht’

De Belastingdienst, die in de rechtszaal volhield dat er geen sprake was van vooringenomenheid of misbruik van bevoegdheden, wil niet op het vonnis reageren, zo laat een woordvoerder weten. ‘Dit gaat over een individueel geval’, zegt ze. ‘Dan geldt een geheimhoudingsplicht.’ Wel zegt ze dat KPMG naar aanleiding van de toeslagenaffaire onderzoek doet naar het CAF-team. Het eerste deel van dat onderzoek is al gepubliceerd, het tweede deel volgt nog. ‘Daarin komt hoogstwaarschijnlijk ook de giftencasus aan de orde.’

In de Tweede Kamer heeft Denk aangekondigd Kamervragen te stellen over de zaak. ‘Waar komt deze bevooroordeelde jacht vandaan?’, vraagt fractievoorzitter Stephan van Baarle zich af.