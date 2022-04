Mogelijk alweer vaccinatieronde in september, Kamer mort over coronatempo kabinet

Ernst Kuipers stelt dat de GGD, als dat nodig is, snel kan overschakelen naar een priktempo van anderhalf miljoen vaccins per week. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Dat zei minister Ernst Kuipers dinsdagavond tegen de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Kamer mort intussen over het coronabeleid: de minister zou ‘capituleren’ voor het virus (SP), geen ‘dijk bouwen die tegen een stootje kan’ (PVV) en ‘kwetsbaren in de steek laten’ (PvdA).

Wellicht zijn er in het najaar wel vaccins op maat beschikbaar, die beschermen tegen de dan rondgaande coronavarianten. ‘Voor zowel Moderna als Pfizer geldt dat ze hun vaccins zullen aanpassen, mochten de huidige vaccins niet meer voldoen’, zei Kuipers, zonder in detail te treden. ‘Mocht zo’n aangepast vaccin beschikbaar komen, dan zal ook Nederland daarover de beschikking hebben.’

Veel Kamerleden zijn bezorgd dat Nederland niet goed is voorbereid op een opleving van het virus, al dan niet in de gedaante van een variant waartegen vaccins of eerdere infectie niet goed meer beschermen. Maar Kuipers had weinig in de aanbieding om de Kamerleden gerust te stellen, anders dan de belofte dat men in het najaar snel weer zal kunnen omschakelen naar een priktempo van anderhalf miljoen vaccins per week.

Uiteindelijk, zei Kuipers, zal veel domweg afhangen van welke variant er tegen die tijd rondgaat. ‘Je hoopt het niet, maar er kan een situatie komen dat je met de rug tegen de muur toch weer bepaalde maatregelen moet treffen’, aldus Kuipers. Op de vraag wanneer de situatie weer teruggaat naar het oude normaal, was Kuipers duidelijk: ‘We gaan nooit meer terug naar het oude normaal. We hebben een nieuw virus erbij, dat nooit meer weggaat.’

Stokpaardjes

Diverse fracties dringen intussen aan op wat inmiddels hun coronastokpaardjes zijn: meer ventilatie en een uitbreiding van het aantal ic-bedden ter rechterzijde, gratis zelftests en minder snelle opheffing van collectieve maatregelen zoals de mondkapjesplicht bij de linkse oppositie. Maar de intensive cares uitbreiden zou bij een nieuwe ziektegolf uiteindelijk ‘een heilloze weg’ zijn, pareerde Kuipers, en zelftests zijn al gratis voor de laagste inkomens.

Dat leidde tot een vinnige aanvaring met Attje Kuiken (PvdA). ‘Overal zegt de minister nee op’, zei Kuiken (PvdA). ‘Ik vraag om een gezagvolle minister. U doet nu feitelijk niets voor de mensen die kwetsbaar zijn.’ Zo zou de PvdA de quarantaineregels liefst nog deels overeind willen houden, om mensen met een zwakke gezondheid extra te beschermen, en wil GroenLinks thuiswerken een recht maken. Maar alweer kreeg de commissie een ministerieel nee te horen: ook zwakkeren moeten het maar rooien met handen wassen, zelftesten bij klachten, thuisblijven bij een positieve test en niezen in de elleboog.

Zo wordt het coronanajaar toch een beetje een sprong in het diepe. ‘U hoort bij mij geen zweem van paniek’, aldus Kuipers. ‘Maar we moeten wel degelijk rekening houden op oplopende besmettingen, nieuwe varianten en afnemende bescherming tegen ernstige ziekte. Als je die elementen optelt, heeft dat effect. We staan helaas iets meer met beide benen op de grond.’

Lange termijn

In het langetermijnplan dat Kuipers bij de Kamer indiende, worden veel knopen pas in de zomer doorgehakt. Veel te traag, is de klacht van veel oppositiefracties. ‘Het is al half april. Dat betekent dat we nog maar een paar maanden hebben voordat een opleving eraan komt. We hebben behoefte aan houvast’, aldus Judith Tielen (VVD).

‘Alles waarover we praten is niet of maar half geregeld’, zei Kuiken. ‘Al sinds januari wachten we op de kabinetsvisie, en nu is die in juli pas uitgewerkt. Maar als je bijvoorbeeld de kerstvakanties op school anders wilt inrichten, heb je dat niet in een maandje geregeld.’