Mogelijk 1.000 banen weg bij Nedcar, bij harde Brexit juist méér kans op werk

Bij autoproducent VDL Nedcar in Born verdwijnen duizend banen. De reden voor het wegvallen van de werkgelegenheid is dat opdrachtgever BMW minder auto’s afneemt. In Born worden de Mini (onderdeel van de Duitse autofabrikant) en de X1 gebouwd. Nedcar zal vrijdag later op de dag een officiële mededeling aan het personeel doen.

Productiehal van VDL Nedcar. Foto anp

In totaal werken nu zevenduizend mensen bij Nedcar. Onder de duizend - 'een indicatie van het aantal', aldus een woordvoerder - die nu weg moeten, zijn vijfhonderd werknemers die waren ingehuurd om een tijdelijke productiepiek op te vangen en die aan het eind van het jaar toch al zouden vertrekken, zegt de woordvoerder. Verder wordt het contract van tweehonderd uitzendkrachten niet verlengd en verdwijnen driehonderd banen via natuurlijk verloop.

'Het was al langer bekend dat de productie dit jaar piekt en volgend jaar zal dalen', aldus de woordvoerder, 'maar we zijn nog met BMW in onderhandeling over de precieze aantallen.'

Dit jaar produceert Nedcar ongeveer 220 duizend Mini’s en X1’s. Volgend jaar worden dat er tussen de 40 en 60 duizend minder. Het aantal werknemers bij het bedrijf is sinds 2017 met ruim tweeduizend gestegen tot ruim zevenduizend nu.

Winstwaarschuwing

Dat de productie onder druk staat, liet BMW vorige week al weten, toen het concern een winstwaarschuwing gaf. De autofabrikant ziet de afzet dalen door handelsconflicten, de dreigende Brexit en een strengere uitstootmeting die sinds september in Europa geldt. Volgens deze nieuwe zogenoemde WLTP-testmethode moet elk modelvariant afzonderlijk worden getest. Hierdoor zijn wachtrijen ontstaan bij testlaboratoria en kunnen nieuwe auto’s nog niet volop verkocht worden.

Ook worden sommige modellen duurder, doordat ze volgens de nieuwe test een hogere CO 2 -uitstoot hebben dan onder de oude methode. Consumenten hebben hierdoor in augustus, de maand voorafgaand aan de invoering van WLTP, massaal auto’s gekocht die volgens de oude meetmethode waren getest. De verkoop is hierdoor in september juist ingezakt.

Dieselprobleem

Volgens een onderhandelaar van FNV speelt ook het dieselprobleem een rol. Doordat de vraag naar diesels sterk is gedaald, is ook de productie van auto’s op deze brandstof afgenomen. Dat is volgens FNV terug te zien in de dalende productieaantallen.

Overigens kan een harde Brexit gunstig uitpakken voor VDL: volgens BMW-topman Harald Krüger, die rekening houdt met een kans van 50 procent, leidt een harde Brexit ertoe dat de productie van Mini’s in het Engelse Oxford deels wordt overgeheveld naar Born. In Oxford wordt nu ongeveer 60 procent van het totale aantal Mini’s gebouwd. In geval van een harde Brexit zal Nederland de belangrijkste producent worden, zei Krüger vorige week tijdens de autoshow van Parijs.

Nedcar zegt hier niet op vooruit te willen lopen. 'Het is nogal een als-dan-verhaal', aldus de woordvoerder. 'We moeten dat nog zien. Bovendien moeten we nu afscheid nemen van duizend werknemers. Dat willen we eerst goed organiseren.'