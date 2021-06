Moet Taiwan een politieke nederlaag accepteren om zijn bevolking in te kunnen enten?

Mensen manen met protestborden de Taiwanese overheid de vaccins uit China te accepteren. Beeld REUTERS

In Taiwan regeert Tsai's Democratische Volkspartij (DPP), een voormalige onafhankelijkheidspartij die zich verzet tegen toenadering tot Beijing. Taiwan gaat zijn eigen gang, maar roept geen formele onafhankelijkheid uit, omdat het eiland daarmee een Chinese vergeldingsaanval riskeert. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie, die hoe dan ook onder Chinees bestuur zal komen. Beijing dringt dat standpunt de rest van de wereld op en reageert allergisch op elk woord of gebaar dat op internationale erkenning van Taiwan duidt. Of het nu filmsterren, popzangeressen of bedrijven zijn, wie Taiwan een ‘land’ noemt, krijgt geheid ruzie met China.

Taiwan mag als internationale paria zelfs tijdens een pandemie niet aanschuiven bij vergaderingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Al eind december 2019 meldden de Taiwanese gezondheidsautoriteiten de WHO op basis van eerdere ervaringen met sars, de voorloper van covid-19, dat mensen elkaar waarschijnlijk wel konden besmetten met het nieuwe coronavirus, terwijl China zei dat dit niet zo was. Die informatie bleef intern bij de WHO hangen, terwijl de VN-organisatie bijna een maand lang vasthield aan het Chinese standpunt. Ondertussen verspreidde covid-19 zich over de wereld.

Taiwan beschouwt het zelfstandig inkopen van vaccins als ‘een zaak van nationale veiligheid’, maar het eiland heeft slechts 700.000 doses in huis, nauwelijks genoeg om twee procent van de bevolking in te enten. Dat was geen probleem toen Taiwan corona onder controle had, maar nu het eiland dagelijks honderden nieuwe besmettingen telt, beginnen pro-Chinese politici te morren. Yok Mu-ming, oud-voorzitter van een partij die hereniging met China voorstaat, ging al vloggend over het ‘indrukwekkende’ Chinese vaccinatieprogramma naar Shanghai om zich te laten inenten. Ook andere partijen zetten Tsai onder druk: niet China, maar het virus is de vijand.

De epidemiologische nood is nog niet zo hoog dat Taiwanezen massaal hun wantrouwen jegens Chinese vaccins overwinnen, maar Tsai zit politiek in het nauw. Vandaar dat ze vorige week terugsloeg door te onthullen dat China in januari een Taiwanese deal voor een onbekend aantal vaccins met BioNtech heeft gesaboteerd. Vlak voordat het contract met de Duitse farmaceut zou aangekondigd met een gezamenlijk persbericht, krabbelde BioNtech terug. Volgens de Taiwanese gezondheidsminister Chen Shih-chung sloeg BioNtech aan op het woordje ‘land’ in het persbericht. Ondanks dat Taiwan dat op verzoek van BioNtech uit de Chinese versie van het persbericht schrapte, stelden de Duitsers de levering voor onbepaalde tijd uit, zogenaamd wegens ‘herwaardering van vaccinvoorraden wereldwijd’. Tsai zegt dat China aan ‘politieke oorlogsvoering’ doet door BioNtech onder druk te zetten.

Beijing ontkent een stokje voor de deal te hebben gestoken en beschuldigde Tsai dinsdag van ‘politisering’ van het virus en het Chinese hulpaanbod. Daarmee is het crisis op twee fronten voor Tsai, die nu elke Taiwanees die zonder tussenkomst of hulp van China doses kan kopen, overheidstoestemming voor een aankoop te geven.

De eerste inkopers hebben zich al gemeld. Terry Gou, voormalig topman van het gigantische maakbedrijf FoxConn, probeert alsnog vijf miljoen doses bij BioNtech los te krijgen. Een boeddhistische organisatie denkt 500.000 prikken van het Janssen-vaccin te kunnen bemachtigen. Ook Japan, dat genoeg doses in huis heeft om de eigen volwassen bevolking dubbel te immuniseren, biedt vaccins aan. Daarmee hoopt Tsai de vaccin-schaarste het hoofd te bieden, en haar politieke pro-Chinese rivalen de wind uit de zeilen te nemen, tot later deze zomer bijna 20 miljoen eerder aangeschafte doses arriveren.