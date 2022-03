Moet Rutte IV terug naar de tekentafel voor een nieuw regeerakkoord?

Kajsa Ollongren (D66), minister van Defensie (D66), premier Mark Rutte (VVD, midden) en Wopke Hoekstra (CDA), minister van Buitenlandse Zaken, vorige week na een extra Oekraïne-overleg. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De oorlog van Vladimir Poetin maakt niet alleen Oekraïne met de grond gelijk, maar richt ook een ravage aan in de Nederlandse rijksbegroting. De coronacrisis is nog niet achter de rug of Nederland dreigt alweer in een nieuwe recessie te geraken. Torenhoge energieprijzen en economische sancties hebben de financiële kaders voor dit jonge kabinet plotseling dramatisch vernauwd.

En er zit meer slecht nieuws aan te komen, want woensdag presenteert het Centraal Planbureau (CPB) de economische raming die het fundament legt voor de Voorjaarsnota, de bijstelling van de rijksbegroting in april of mei. Het CPB rekende de effecten van het regeerakkoord in januari door met een inflatiecijfer van 3 procent. De werkelijke inflatie in januari en februari was echter meer dan 6 procent (en is stijgende). De koopkrachtplaatjes die in de eerste doorrekening nog een vlakke lijn lieten zien, zullen nu weer diep in het rood zakken. Ook de nieuwe CPB-raming voor de economische groei, het begrotingstekort en de staatsschuld zullen niet vrolijk stemmen.

Zo’n abrupte verslechtering van de ramingen kan het vierde kabinet-Rutte moeilijk verteren. Dit kabinet is gevestigd op de gedachte dat geldgebrek niet bestaat. Als Rutte IV een embleem zou hebben, zou het de hoorn des overvloeds zijn. De belangrijkste reden dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie na bijna een jaar ruziën er toch in slaagden een regeerakkoord te sluiten, is dat van niemand offers werden gevraagd. Alle politieke wensen werden gehonoreerd in een sinterklaasbegroting. ‘Gelukkig verkeren we in financieel-economische omstandigheden die het mogelijk maken te investeren’, zei premier Rutte destijds.

Extra miljarden naar defensie

De politieke vrede werd getekend met behulp van tientallen miljarden euro’s. En nu, met ‘dank’ aan Poetin, is dat geld ineens verdampt. CDA-leider Wopke Hoekstra gooide vorige week de knuppel in het hoenderhok: het regeerakkoord is volgens hem achterhaald, de coalitie moet ‘terug naar de tekentafel’. ‘Het is voor Den Haag wellicht ongemakkelijk, maar geopolitiek houdt zich niet aan het Nederlandse coalitieakkoord’, zei de minister van Buitenlandse Zaken in De Telegraaf.

Hoekstra claimt dat het regeerakkoord opengebroken moet worden om een flinke stijging van de defensie-uitgaven mogelijk te maken. Een breed gesteunde motie van de Tweede Kamer vraagt om een verhoging van defensiebudget naar de binnen de Navo afgesproken minimumgrens van 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Die Kamermotie stelt ook dat de extra defensie-uitgaven niet ten koste mogen gaan van andere investeringen.

De CDA-leider is het daar blijkbaar niet mee eens en wil geld vrijspelen door te bezuinigen op andere uitgavenposten in het regeerakkoord. D66-leider Sigrid Kaag, tevens minister van Financiën, stond vorige week in Nieuwsuur meteen op de rem. Ze vreest waarschijnlijk dat Hoekstra wil tornen aan de punten die D66 tijdens de coalitieonderhandelingen heeft gescoord, zoals het Klimaatfonds van 35 miljard euro en de investeringen in onderwijs. Extra defensie-uitgaven mogen van haar niet ten koste gaan van de klimaatplannen. Dat zou Kaag ‘onverantwoord’ vinden, zei ze in reactie op Hoekstra’s sloopkogel.

Nieuwe vluchtelingenstroom

Ook Rutte gaf niet thuis toen hem naar Hoekstra’s opmerkingen werd gevraagd. ‘Het regeerakkoord staat’, sprak hij donderdag ferm. Een week eerder zei hij nog: ‘De werkelijkheid gaat op een gegeven moment inwerken op de plannen. Je hoopt dat die plannen ongeschonden de volle vier jaar doorstaan, maar het is nou eenmaal zo dat er ook actuele ontwikkelingen zijn, waar je mee hebt om te gaan.’

Zondag begon Hoekstra in Buitenhof opnieuw over het openbreken van het regeerakkoord, ditmaal met de verwachte vluchtelingenstroom uit Oekraïne als argument. ‘Niemand had in december kunnen voorzien dat er inmiddels meer dan 1,2 miljoen vluchtelingen in Europa zijn.’ Hij vindt het ‘evident’ dat de vluchtelingenparagraaf in het regeerakkoord aanpassing behoeft. Nederland heeft in Europees verband beloofd een proportioneel deel van de vluchtelingen op te vangen en daar is een niet ingecalculeerd kostenplaatje aan verbonden.

Mondige senaat

Al voordat de Russen Oekraïne binnenvielen, nam de politieke oppositie het regeerakkoord onder vuur. De Eerste Kamer, waar het kabinet geen meerderheid heeft, stelt zich assertief op. De senaat eist dat het kabinet de koppeling tussen het basispensioen AOW en het verhoogde minimumloon in stand laat. Kosten: 2,4 miljard euro per jaar. Verder eist de senaat dat de compensatie voor de gedupeerden van het studieleenstelsel wordt verhoogd (verwachte kosten minstens 1 miljard). Ook moet de ingeplande bezuiniging op de jeugdzorg van tafel (kosten 500 miljoen euro), net als de bezuiniging op de verpleeghuizen (400 miljoen).

En er vallen meer financiële gaten. Het kabinet kampt met een grote tegenvaller bij de Box 3-belasting, die door de Hoge Raad onwettig is verklaard. Minstens honderdduizenden, maar mogelijk miljoenen, belastingbetalers hebben recht op compensatie. Ook dat kan de schatkist miljarden kosten. Kaag en Hoekstra hebben aan de Tweede Kamer gemeld dat Nederland 1,3 miljard euro minder krijgt uit het Europese coronaherstelfonds dan verwacht, en waarschijnlijk 1,1 miljard euro méér aan Brussel moet betalen voor een klimaatfonds.

Roep om koopkrachtreparatie

De grootste financiële uitdaging die bij het kabinet op het bordje ligt is de roep om koopkrachtreparatie. In het regeerakkoord staat het kabinet een ‘evenwichtig en gemiddeld positief koopkrachtbeeld voor iedereen’ nastreeft, maar die belofte is met deze inflatiecijfers moeilijk waar te maken. De Tweede Kamer dringt desondanks aan op compensatie van de hogere gasprijzen, in elk geval voor de laagste inkomens.

Het kabinet bestudeert de mogelijkheden, maar Kaag temperde tijdens een recent Kamerdebat de verwachtingen. Koopkrachtreparatie zit er dit jaar waarschijnlijk sowieso niet in, zei ze. Rutte erkende eind februari dat de koopkracht dit jaar een ‘enorme dreun’ krijgt. ‘Ik ga geen garanties geven dat we dat allemaal kunnen repareren’ Kaag uitte zich al even somber. ‘We zullen voor deze oorlog een prijs betalen. Het zal een collectief welvaartsverlies betekenen.’