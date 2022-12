Moet ik voorwaarden stellen aan de financiële hulp die ik mijn ouders verleen?

Mijn ouders (70+) worden hard geraakt door alle gestegen prijzen. Om te voorkomen dat ze nog meer zorgen om hun financiën krijgen of schulden maken ondersteun ik ze financieel. Het voelt niet helemaal goed, omdat er maandelijks een flink bedrag naar roken en drinken gaat. Kan ik hier iets van zeggen? En moet ik voorwaarden stellen aan mijn financiële hulp?

Vrouw (40), naam bij redactie bekend

Het recht er een zootje van te maken

Het is lief om uw ouders te redden door ze financieel te ondersteunen. Is deze hulp echte hulp? Hebben ze u gevraagd om hulp? In dat geval mag u voorwaarden stellen. Wanneer ze geld tekortkomen is het volgens mij eerst van belang in kaart te brengen hoeveel er binnenkomt en hoeveel er uitgegeven wordt, om vervolgens te kijken waaraan het geld wordt uitgegeven. Vervolgens zijn het je ouders die keuzes moeten maken. Ze hebben ook het recht om er een zootje van te maken en financieel ten onder te gaan. Jakob Cats (70), Assen

Proost

Zie het zo, u betaalt voor het roken en drinken van uw ouders zodat zij genoeg geld hebben om de gestegen lasten te kunnen dragen zonder dat zij hoeven in te leveren op pleziertjes. Proost! Gideon van Loon (35), Eindhoven

Belerend

Iedereen weet hoe moeilijk het is om te stoppen met roken. Als uw ouders nog goed van geest zijn, zullen zij zelf wel snappen dat stoppen met roken en drinken een heleboel geld bespaart. Dat hoeft u niet uit te leggen. Dat u uw ouders vrijwillig financieel ondersteunt is lovenswaardig maar om daarbij tegelijkertijd lastige voorwaarden bij te stellen is belerend en niet sympathiek. Groots is: doe wel en zie niet om. Petra Rijke (82), Heerhugowaard

Mij is het ook gelukt

Wat fijn dat u uw ouders steunt in deze moeilijke tijden. Uit eigen ervaring weet ik hoe moeilijk het is om van een verslaving af te komen. Maar: wie dat echt wil, kan dat. Mij is het ook op eigen kracht gelukt. Ik vind dat u best wat voorwaarden mag stellen en vragen om het gebruik in elk geval te matigen. Helemaal stoppen zou natuurlijk nog beter zijn, niet alleen in het kader van bezuinigen, maar ook voor hun eigen gezondheid. Heel veel succes gewenst. Paula van Roon (69), Heerlen

Vrolijke generatie

Uw ouders behoren nog tot de vrolijke generatie die roken en drinken tot in de vezels heeft geadopteerd. Dat verander je niet zomaar. Geld geeft vrijheid, het zou jammer zijn als hun vrijheid aan de andere kant aan banden wordt gelegd. Maaike van der Horst (51), Haarlem

Hartelijk lachen

Ik heb mijn moeder jarenlang financieel gestut. Zij kettingrookte tot haar allerlaatste ademtocht, en die kostbare verslaving kostte na haar overlijden nog een godsvermogen omdat ze in de gehuurde antidoorligmatras gaatjes had gevonkt door ’s nachts te roken. Ik heb er maar hartelijk om gelachen. Laat je ouders gewoon genieten, dat is voor jezelf ook veel gezelliger. Dat jij het geld toevallig wél hebt, geeft toch geen rechtvaardiging om de moralist uit te hangen? Trees Roose (72), Haren

Een vakantie aanbieden

Uw ouders zijn volwassen mensen die hun hele leven hun financiën hebben beheerd. Als u iets liefs wil doen, help ze dan door in natura wat mee te nemen, bijvoorbeeld wat lekkers of boodschappen. Of bied ze een vakantie aan. Of vraag wat ze het hardst nodig hebben. Maar geef geen geld. Joke van der Veen (64), Zoetermeer

De tering naar de nering

Met uw financiële ondersteuning faciliteert u indirect hun rook- en drinkuitgaven in plaats van dat zij de tering naar de nering zetten zoals zovelen in deze tijd. Siem van der Hoorn (73), Den Haag

Geniet van hun dankbaarheid

Hebben wij niet allemaal ouders gehad die voor ons (veel) hebben betaald toen wij nog jong waren? Nu kunt u het zich permitteren. En nee, het voelt inderdaad niet goed om je met het uitgavenpatroon van je ouders te bemoeien. Het voelt wel goed om ze te kunnen helpen nu ze het nodig hebben. Geniet van hun dankbaarheid. Steef Kraan (65), Delft

Huisarts

Of je er iets van moet zeggen? Je moet stoppen met geld geven en hen liefdevol wijzen op manieren om (gratis) van het roken en drinken af te komen, namelijk via hun huisarts. Gebruik het geld om samen gezellig te lunchen of een taartje te eten. Lieke Delemarre (38), Veldhoven

