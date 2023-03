Moet het vernietigende onderzoeksrapport gevolgen hebben voor de verantwoordelijken bij het OM?

De politie sluit de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam af, kort na de moord op Peter R. de Vries in juli 2021. Beeld Joris van Gennip

In een vernietigend rapport oordeelde de Onderzoeksraad voor Veiligheid deze week dat er grote fouten zijn gemaakt bij de beveiliging van Reduan B., Derk Wiersum en Peter R. de Vries. Moet dat gevolgen hebben voor de verantwoordelijken bij het Openbaar Ministerie? Zijn zij nog wel de juiste personen om de broodnodige verandering te bewerkstelligen?

Ja, vindt OM-topman Gerrit van der Burg. Hij zei in een interview met de Volkskrant dat ‘onze mensen hun uiterste best hebben gedaan, in een systeem dat niet was toegerust op de meedogenloosheid van de georganiseerde misdaad’. Ofwel: het lag aan het systeem, niet aan de mensen.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid legt inderdaad grote misstanden in het beveiligingssysteem bloot. Maar daarnaast concludeert de raad ook dat OM-vertegenwoordigers grote fouten hebben gemaakt. Zo hebben de officieren van justitie die verantwoordelijk waren voor de veiligheid van de kroongetuige-familie ‘inhoudelijke verschillen laten escaleren tot relationele conflicten’. Uit gesprekken met de familie tekent de raad op dat het bij die officieren ontbreekt aan ‘empathisch en de-escalerend vermogen’. De Onderzoeksraad stelt dat het bevoegd gezag ‘geen conflicterende of interfererende belangen’ mag hebben bij de beveiliging van personen.

Hoewel er al ruzie was, bleven diezelfde officieren na de moord op Reduan B. verantwoordelijk voor de veiligheid van de familie B., voor wie geen veiligheidsmaatregelen waren getroffen ‘hoewel het kroongetuigetraject daartoe wel aanleiding gaf’. Ook na de moorden op Derk Wiersum en Peter R. de Vries werden dezelfde fouten gemaakt door dezelfde verantwoordelijken die dezelfde taken bleven uitvoeren.

Bedreigde familieleden

Het rapport toont verschillende voorbeelden van menselijk falen. Zo kwamen de namen van bedreigde familieleden van de kroongetuige in de openbaarheid doordat het OM die niet afschermde in het procesdossier. Ook is, tot vier keer toe, een foto van de bedreigde kroongetuige Nabil B. openbaar gemaakt. Daarnaast kreeg een woningverhuurder de namen van familieleden, hoewel ze omwille van hun veiligheid anoniem moesten blijven.

Bovendien noemt de Onderzoeksraad het lekken van de naam van hun – anonieme – advocaat, Royce de Vries, naar de media. Deze zoon van Peter R. de Vries zag zich daardoor, na de aanslag op zijn vader, genoodzaakt persoonsbeveiliging te accepteren en de zaak neer te leggen, waardoor de familie opnieuw zonder advocaat zat.

De verantwoordelijken voor de veiligheid van de familie B. zijn een beveiligingsofficier en de hoofdofficier van het parket Midden-Nederland. Vanwege de ontstane ruzie met hen riep de familie in 2020 de hulp in van Peter R. de Vries. Die woonde ook in Midden-Nederland. Omdat De Vries de familie ondersteunde, kreeg hij eveneens een conflict met deze OM-medewerkers, schrijft de Onderzoeksraad. Maar diezelfde officieren ‘waren ook verantwoordelijk voor de beveiliging van Peter R. de Vries’, en dat ging volgens de raad niet samen. Ook bij De Vries ‘zijn inhoudelijke conflicten niet goed gehanteerd en uitgegroeid tot relationele conflicten’.

Daarover concludeert de Onderzoeksraad: ‘Het OM en de politie hadden hierin een bijzondere verantwoordelijkheid vanuit hun functionele betrokkenheid en zorgplicht, maar hebben deze onvoldoende kunnen waarmaken.’

‘Eersterangsburgers’

In het rapport staat nog iets opmerkelijks. In 2019, een jaar na de moord op Reduan B., veranderde het OM de circulaire waarin het Stelsel Bewaken en Beveiligen staat uitgewerkt. Naast capaciteitsgebrek speelde het conflict tussen OM en de kroongetuige-familie een rol bij het beperken van die voorschriften, schrijven de onderzoekers. Stond in de circulaire van 2015 nog dat de overheid tot taak heeft ‘het faciliteren van zo veilig en ongestoord mogelijk kunnen functioneren van haar burgers’ – in 2019 werd dat beperkt tot alleen burgers die vanwege hun functie een rol spelen in het functioneren van de democratische rechtsstaat, zoals togadragers, politici en journalisten.

Feitelijk wordt er sindsdien, als het gaat om beveiliging, een onderscheid gemaakt tussen ‘eersterangsburgers’ en ‘tweederangsburgers’, die bij dreiging wél beperkt mogen worden in hun functioneren. Ofwel: ‘gewone’ burgers hoeven geen persoonsbeveiliging te krijgen, maar kunnen bij dreiging bijvoorbeeld naar het buitenland worden gestuurd, zoals met de familie B. is gebeurd.

Deze aanpassing in het stelsel, die werd doorgevoerd door diezelfde hoofdofficier van het parket Midden-Nederland (en waarmee de Tweede Kamer zonder kennis van deze achtergrond heeft ingestemd, red.) ‘droeg daarmee bij aan de verdere verslechtering van de relatie tussen het OM en de familie’, meldt de Onderzoeksraad.

‘Stoïcijns doorgaan’

Kroongetuige Nabil B. en zijn familie stellen dat het conflict met het OM nog steeds voortduurt. Dat is volgens OM-topman Van der Burg ‘niet waar’, reageerde hij in deze krant. Vanwege die ontkennende houding vinden Nabil B.’s advocaten dat het OM ‘wegkijkt, doet alsof het rapport niet bestaat en vooral niet erkent dat het fout op fout heeft gestapeld, waardoor mensen om het leven zijn gekomen’. Zij eisen het vertrek van topman Van der Burg en de verantwoordelijke officieren.

Van der Burg vindt juist dat diezelfde mensen ‘stoïcijns moeten doorgaan’, dat is volgens hem ‘het enige antwoord dat de overheid kan geven op het criminele milieu’.

Toch is dat de vraag. Een van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad luidt dat er binnen het beveiligingsstelsel een ‘onafhankelijke beroepsinstantie’ moet komen voor beveiligde personen. Want De Vries en de familie B. konden met hun jarenlange conflict met het OM nergens terecht, constateren de onderzoekers. Niet bij het parket Midden-Nederland, niet bij het Landelijk Parket, en ook niet bij Gerrit van der Burgs Parket-Generaal.