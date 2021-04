Moet het Nederlands elftal straks spelers missen die in de Super League spelen?

Het Nederlands elftal, voorafgaand aan de wedstrijd tegen Duitsland in 2019. Beeld VI Images

Als het zo ver komt, zouden Nederlandse spelers van de clubs die het betreft ook niet meer voor het Nederlands elftal mogen uitkomen. Rechtsgeleerde Ben Van Rompuy van de Universiteit Leiden, gespecialiseerd in mededingingsrecht, verwacht niet dat de Uefa en Fifa zo ver kunnen gaan.

Hij stond de schaatsers Mark Tuitert en Niels Kerstholt bij in een zaak die doet denken aan de huidige. De schaatsers wilden meedoen aan lucratieve, commerciële toernooien die buiten de ISU om werden georganiseerd: de Icederby. De internationale schaatsbond gaf geen toestemming en dreigde de schaatsers voor het leven te schorsen als ze toch meededen.

De Europese Commissie besloot dat de ISU zijn monopoliepositie misbruikt had en de schaatsers niet mocht schorsen vanwege deelname aan Icederby, het Europees Hof bevestigde later dit oordeel. Is dit een voorteken voor hoe het de voetbalbonden straks zal vergaan?

In hoeverre is de zaak van Tuitert en Kerstholt te vergelijken met die van de voetbalclubs?

‘Er zijn een aantal grote verschillen. Zo organiseerde de Icederby evenementen buiten de kalender om, waardoor ze niet botsten met de ISU-wedstrijden. Ze vormden geen bedreiging voor de bestaande wedstrijden. Dat is bij de Super League heel anders.

‘Maar het belangrijkste verschil is misschien wel: schaatsers zijn zó afhankelijk van de internationale schaatsbond, dat ze in feite niet bestaan als ze niet aan ISU-wedstrijden kunnen meedoen. Hun inkomen is ervan afhankelijk. Voetballers kun je moeilijk arm noemen. Stel dat ze daadwerkelijk uit het Fifacircuit worden gegooid, en dat ze niet meer mogen meedoen in nationale teams, dan zullen ze meer dan genoeg verdienen in de Super League.’

Betekent dit dat de Fifa spelers gewoon kan weren als ze bij clubs zitten die aan de Super League meedoen?

‘Wat ik meeneem uit de ISU-zaak: je kunt atleten beperkingen opleggen, maar die moeten altijd in verhouding staan met een goed onderbouwd doel. Dus ik kan me wel inbeelden dat de Uefa tegen clubs zegt: of je doet mee aan de Super League, of je doet mee aan onze toernooien, de Champions League en de Europa League. Je moet kiezen, anders ontstaan er conflicten in de kalender.

‘Een verbod voor clubs om mee te doen aan de nationale competities kan juridisch lastiger worden, maar ook daar zijn argumenten voor. Want die competities bepalen wie zich plaatst voor de Europese toernooien. En dan zitten er ineens een aantal clubs in de competitie waar dat niet op van toepassing is, omdat zij hun eigen toernooi organiseren. De vraag is of dat werkbaar is.

‘Maar mij lijkt sowieso onevenredig als je spelers van die clubs niet meer mee laat doen aan de EK’s en WK’s, in hun nationale elftallen. Ik zie niet in wat je dan bereikt. Wat dat betreft vond ik het persbericht dat Fifa enige tijd geleden stuurde interessant: ze zeiden toen stellig alle spelers van clubs die meedoen aan een Super League te zullen bannen. En nu lezen we in een nieuw persbericht, van de Uefa: ‘zouden geband kunnen worden’. Dat is al een interessante nuance, ze zijn al voorzichtiger.’

Is het niet oneerlijk als de Fifa en Uefa investeren in spelers en dat ze ondertussen profiteren van de lucratieve Super League?

‘Zo zullen de Uefa en de Fifa het spelen: wij runnen de piramide. Wij maken het mogelijk dat jonge spelers worden opgeleid, dat het geld wordt verdeeld over de nationale bonden. Als iemand dan uit de Fifa-familie stapt om veel geld te verdienen, snap ik dat je zegt: wij hebben gemaakt wie je bent, het is oneerlijk als je daarna gaat profiteren bij een ander. Maar daar zijn werkbare oplossingen voor te bedenken. Dat er een soort solidariteitsbijdrage wordt geheven, bijvoorbeeld, een soort entreegeld, lijkt mij wel fair.’