Moet het ‘kasteel van Arthur’ makkelijker bereikbaar worden, of is dit plan een brug te ver?

Disneyficatie of het eerbiedigen van de geschiedenis? Het voornemen om een futuristische loopbrug aan te leggen naar ‘het kasteel van King Arthur’ heeft voor discussie gezorgd. Centrale vraag is of zo’n brug naar de kasteelruïnes, aan de noordkust van Cornwall, ooit heeft bestaan. Volgens de beheerder van Tintagel Castle wel, maar critici betwijfelen dat. De brug moet deze zomer klaar zijn.

Het is niet eenvoudig om de ruïnes op het schiereiland aan de ruige kust te bereiken. Liefhebbers van koning Arthur wacht een avontuurlijke wandeling naar diens ‘geboorteplaats’ over een houten landbrug. Jaarlijks maken 200.000 mensen deze wandeling, een aantal dat volgens beheerder English Heritage best wel omhoog kan, zeker gezien de interesse in de middeleeuwse mythologie.

Drie jaar geleden was er al een beeld van de Keltische koning naar het schiereiland gevlogen en in de rotsen is het hoofd gebeiteld van Merlijn, de tovenaar die de hoofdrol speelt in een populaire televisieserie. Voor Cornwall, reeds een bedevaartsoord van liefhebbers van de tv-serie Poldark, is toerisme een belangrijke bron van inkomsten, helemaal wanneer subsidies uit Brussel na een Brexit komen te vervallen.

Bezwaren

Met de luchtbrug, te ontwerpen door het Belgische architectenbureau Ney & Partners, wil English Heritage de bereikbaarheid vergroten. Bovendien zal het op dertig meter hoogte een fenomenaal uitzicht bieden. De 72 meter lange brug zal bestaan uit twee uitkragingen die elkaar bijna aanraken in het midden. Het gat van vier centimeter symboliseert de twee delen waaruit het kasteel bestond.

English Heritage wijst op historische documenten die suggereren dat er al eens een ophaalbrug heeft bestaan, eentje die volgens de graaf van Monmouth zo smal was ‘dat drie ridders heel Brittannië konden tegenhouden’. Begin 16de eeuw zou de brug ineen zijn gestort. Volgens Nikolai Tolstoy, een deskundige in de arthuriaanse geschiedenis, was deze geschiedschrijver een fantast. Het huidige, laaggelegen pad langs de kliffen zou beter recht doen aan de geschiedenis.

Er bestaan ook andere bezwaren. Raadslid en troubadour Bert Biscoe vindt dat er een onderzoek moet komen naar de gevolgen van de brug en de toeloop van toeristen naar ‘de interacties tussen de zee, de rotsen en de ruïnes’. In The Daily Telegraph schreef Oxford-wetenschapper Bernard Richards dat zo’n stalen brug het landschap verstoort dat ooit door J.M.W. Turner en andere schilders vereeuwigd is.