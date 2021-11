Moet het kabinet extra ingrijpen? We weten het – hopelijk – volgende week

De komende dagen bevinden we ons nog in de mist, onwetend of het coronavirus door de nieuwe Nederlandse maatregelen nu wel of niet wordt teruggedrongen.

Bij de aanpak van de coronacrisis, zo is al sinds maart 2020 het adagium, moeten we met zijn allen in de achteruitkijkspiegel kijken. Het effect van genomen maatregelen is vaak pas na een dag of tien zichtbaar in de cijfers van het RIVM. Pas een paar dagen na een besmetting wordt iemand ziek en daarna duurt het even voordat deze persoon zich laat testen. Vervolgens laat ook de uitslag nog een dagje op zich wachten. Dus of de deels gesloten horeca, het dringende advies om thuis minder vrienden of familieleden te ontvangen en het in ere herstelde thuiswerkadvies de hamers blijken te zijn om de uitbraak stuk te slaan, zouden we normaal gesproken pas na het weekeinde kunnen beoordelen.

Alleen lijken de besmettingscijfers deze keer geen antwoord te kunnen geven op de cruciale vraag of we de uitbraak onder controle krijgen. Door de enorme aantallen bezoekers in de teststraten van de GGD’s is daar deze week de maximale capaciteit bereikt. Nu al moeten bellers soms uitwijken naar teststraten tientallen kilometers verderop, waardoor ze vaak besluiten dan maar geen afspraak te maken. Daarmee is in feite een belangrijke indicator om het virus te traceren stuk. Het aantal positieve testresultaten kan niet verder stijgen doordat er niet meer kan worden getest.

Het is daarom goed mogelijk dat de komende dagen het groeitempo van het aantal positieve testresultaten snel zal afnemen en de absolute aantallen blijven steken rond de 20 duizend besmettingen per dag – getallen die we overigens in eerdere fasen in deze crisis niet hebben gezien. Dat de groei minder snel gaat, lijkt gunstig nieuws, terwijl het virus in werkelijkheid nog steeds aan kracht wint.

Er zijn wel alternatieve indicatoren om te beoordelen of de trend zich al ten goede keert, zoals gegevens over de drukte op de weg (om te weten of werknemers weer thuisblijven) of over coronaresten in rioolwater. Maar deze cijfers zijn onbetrouwbare metertjes gebleken op het dashboard van de corona-aanpak. Ze laten overigens ook nog geen duidelijke kentering zien. Ook het percentage van personen dat een positieve uitslag krijgt geeft enige indicatie, maar het vertoont vooralsnog een stijgende lijn.

Haast noodgedwongen moeten we voor het oordeel over de maatregelen van het kabinet kijken naar de instroom van nieuwe patiënten in het ziekenhuis, net alsof we weer terug zijn in de ziekenhuizen in Noord-Brabant en Limburg in het begin van de pandemie. Sommige besmette personen worden pas een week na een positieve test zo ziek dat een opname nodig is. Pas twee of drie weken na invoering van maatregelen kan een kentering zichtbaar worden bij de instroom van patiënten. Dat betekent nog zeker een week turen in de mist.

Wintermaanden

De komende week, verwachten alle deskundigen, gaan de cijfers in het ziekenhuis nog de verkeerde kant op. Momenteel liggen er al meer dan 2.100 patiënten in het ziekenhuis, evenveel als in mei dit jaar. Als het huidige tempo doorzet, liggen er over twee weken dik 3.200 covid-patiënten in het ziekenhuis, meer dan in de afgelopen wintermaanden. Vandaar dat de ziekenhuizen vrijdag voorbereidingen voor ‘code zwart’ zijn begonnen.

Deze hoge aantallen patiënten zijn in de huidige ‘wintergolf’ een extra probleem, omdat de ziekenhuizen mede door uitputting van het personeel minder coronapatiënten denken te kunnen opvangen. Op de afdelingen intensive care liggen 428 patiënten met corona, nog eens 500 met andere aandoeningen (of na operaties of ongevallen), terwijl er maximaal 1.150 ic-bedden zijn. Ook na anderhalf jaar crisis is die capaciteit in de Nederlandse ziekenhuizen niet verhoogd en lijkt er minder flexibiliteit te zijn om op te schalen. Uitwijken naar Duitsland, wat in de eerste golf enige verlichting bracht, is nauwelijks een optie. De ziekenhuizen liggen daar veel voller dan aan het begin van de crisis, toen tientallen ic-patiënten over de grens werden gebracht.

Groot verschil is wel dat er het afgelopen jaar veel meer maatregelen nodig waren om de bezetting in het ziekenhuis tot deze aantallen te beperken. Dichte scholen, gesloten winkels, een horecaverbod en zelfs een avondklok waren nodig om de covid-19-uitbraak te temperen.

Lagere bescherming

Dat deze winter (vooralsnog) veel minder maatregelen nodig zijn, kan grotendeels op het conto van de vaccinaties worden geschreven.

Alleen, zo bleek deze week opnieuw, is dat gunstige effect van vaccinatie wat aan het afkalven. Nog altijd weten vaccins ouderen flink te beschermen tegen opname in het ziekenhuis, maar meer gevaccineerde ouderen dan gehoopt blijken alsnog in het ziekenhuis te belanden. De hoop was dat het vaccin het aantal ouderen dat in het ziekenhuis zou belanden met 95 procent terug zou brengen. Dat blijkt inmiddels 86 procent. Als het aantal besmettingen zo hoog is zoals nu, leidt deze lagere bescherming ertoe dat ook veel gevaccineerde oudere patiënten naar het ziekenhuis moeten.

Door de trage start van de campagne met de boosterprik, de geringe buffer in de ziekenhuizen en de late reactie om maatregelen te nemen, heeft het kabinet weinig instrumenten meer in handen om deze stijgende cijfers in het ziekenhuis te kunnen opvangen. Pas als over een week de mist optrekt, weten we of de huidige maatregelen langer dan drie weken moeten duren – of dat er zelfs meer maatregelen nodig zijn.