Moet de overheid zich ontfermen over de productie van xtc? GroenLinks vindt van wel

Een optreden van dj David Guetta in Amsterdam Beeld ANP

Het Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg: ‘De regering hoeft niet zelf de ecstasypillen te draaien, de gemeenten hoeven xtc niet zomaar in de supermarkt te leggen, maar de overheid moet wel de regie willen nemen.’ Ecstasy is na alcohol en cannabis de meest gebruikte drug in het uitgaansleven. Volgens het Trimbos instituut, dat onderzoek doet naar onder meer verslaving, bestaat op dancefeesten en in clubs nog amper een taboe op het ‘zichtbaar onder invloed zijn’. Volgens het instituut gebruiken zes op de tien feestgangers xtc.

Vergunningensysteem

Buitenweg is zelf geen gebruiker – ‘een pilletje boezemt mij angst in’. Niettemin: ‘Gegeven de onmogelijkheid van een drugsvrije wereld vind ik het onvermijdelijk dat Nederland naast het gebruik van cannabis ook de consumptie van xtc gaat reguleren. De productie moet via een vergunningensysteem worden gecontroleerd en uitsluitend pillen die voldoen aan kwaliteitseisen moeten verkrijgbaar zijn. Ik zeg het vanwege de volksgezondheid, maar ook omdat we iets moeten doen aan de beangstigend toenemende macht van criminelen.’ Buitenweg pleit ervoor dat tegelijk een ontmoedigingsbeleid wordt opgezet: een actieve voorlichting over de risico’s van xtc en een verbod op reclame-uitingen.

Kathalijne Buitenweg: ‘De regering hoeft niet zelf de ecstasypillen te draaien, de gemeenten hoeven xtc niet zomaar in de supermarkt te leggen, maar de overheid moet wel de regie willen nemen.’ Beeld Foto ANP

Vanuit zijn positie als lokaal bestuurder wil ook de burgemeester van Breda, Paul Depla (PvdA), een verschuiving in het drugsbeleid van de overheid. ‘Hard tegen de crimineel, zacht voor de gebruiker’, zegt hij. ‘Geef mij één argument waarom alcohol vrij verkrijgbaar is en xtc verboden moet zijn? Ik praat de deskundigen na. Die zeggen mij: xtc is minder schadelijk dan alcohol.’

Verdragen

GroenLinks vindt dat Nederland het initiatief moet nemen voor een evaluatie van de VN-verdragen over verdovende middelen. Buitenweg: ‘We moeten eerlijk bekijken wat die verdragen ons hebben opgeleverd. Vermindering van gebruik? Vermindering van misdaad? Ik denk van niet. Wat zijn dan de gevolgtrekkingen die we internationaal onder ogen moeten zien?

‘De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft recent aanbevolen om de rangordes van schadelijkheid opnieuw te bekijken. Dit is echt een moment voor Nederland. Het is tijd dat wij samen met andere landen gaan proberen nieuwe openingen te maken in de vastgelopen discussie.’

Kathalijne Buitenweg zegt ‘zorgen’ te hebben over de aanpak van drugsgerelateerde criminaliteit door minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De minister en ook hoge politiefunctionarissen benadrukken de medeverantwoordelijkheid van de gebruiker voor het bestaan van een criminele miljardenindustrie in Nederland op het gebied van hennep, xtc, amfetamine en cocaïne. Grapperhaus: ‘Achter een pil of een lijntje schuilt een wereld van liquidaties, witwassen en milieucriminaliteit.’

Buitenweg: ‘Het klopt dat het gebruik van verdovende middelen enorme ontwrichtende effecten heeft voor de maatschappij en de rechtsstaat. Ik wil daar absoluut niet lichtvaardig over doen. De minister wijst naar de gebruiker. Hij zou ook moeten wijzen naar de overheid. We organiseren niks, we laten de criminelen de ruimte.’

Paul Depla: ‘Geef mij één argument waarom alcohol vrij verkrijgbaar is en xtc verboden moet zijn?’ Beeld Foto ANP

Links-rechts

Partijpolitiek liggen de opvattingen over een liberaler beleid langs de klassieke links-rechts schaal. Partijen als SP en D66 zoeken naar vormen van regulering, VVD, CDA en ChristenUnie willen een strenger beleid.

In de grote gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is regulering van de productie en handel van xtc op dit moment geen onderwerp van discussie, zo verklaren woordvoerders. Er is in het reguliere grote stedenberaad met Justitie wel overleg over de manier waarop de drugseconomie kan worden ingeperkt. De stadsbesturen bevestigen dat er grote problemen bestaan rondom de handel in xtc en andere drugs. Maar het Rijk moet het voortouw nemen, vinden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Pas dan komen eventueel de gemeenten in beeld.

