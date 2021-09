Moet de afgebrande Grenfell Tower in West-Londen worden afgebroken? Experts vinden van wel

Door de regering ingehuurde bouwkundigen hebben geconstateerd dat het verkoolde gebouw met zijn 24 verdiepingen een gevaar begint te vormen voor de omgeving. Daartoe behoort een middelbare school die aan de voet ervan ligt. The Sunday Times berichtte dat de experts de minister van Volkshuisvesting, Robert Jenrick, ‘zonder twijfel en unaniem’ hebben aangeraden om voorzichtig met de sloopwerkzaamheden te beginnen. Later deze maand volgt een beslissing.

Overlevenden en nabestaanden – bij de brand kwamen 72 bewoners om – zijn geschrokken van deze ontwikkeling. Ze zijn niet tegen de sloop van de torenflat, maar willen wachten totdat het juridische onderzoek naar de brand is afgerond. De tweede fase van het onderzoek heeft ernstige vertraging opgelopen door de coronacrisis. In dit deel van de Grenfell Inquiry wordt gekeken naar de gang van zaken omtrent de renovatie, het negeren van klachten van bewoners, de reactie van de brandweer en naar de vraag of de bouwschriften zijn gevolgd.

Wanneer de toren verdwijnt, zo vrezen de betrokken, verdwijnt ook een zichtbare herinnering aan het falen van de autoriteiten en aannemers, nog voordat de rechter daarover een oordeel heeft kunnen vellen. Een belangrijke vraag bij het onderzoek is waar de beslissing vandaan kwam om het gebouw, waar veel sociale huurders woonden, te voorzien van goedkope, brandgevaarlijke panelen. Op de achtergrond speelt de politieke vraag over sociale ongelijkheid.

Bij de betrokkenen bestaat veel wantrouwen tegenover de autoriteiten, met name het door de Conservatieven bestuurde stadsdeel Kensington & Chelsea.

Ondertussen speelt de vraag wat voor het gebouw in de plaats moet komen. Nabestaanden en overlevenden voelen veel voor een ‘verticaal bos’, een flat met 72 soorten gewassen. Daarbij dienen de groene woontorens van de Italiaanse architect Stefano Boeri als inspiratie. Twee van de slachtoffers waren jonge architecten uit Italië. Dat de Grenfell Tower een grote diversiteit aan culturen huisvestte, maakt de discussie hierover gecompliceerd. Voor sommigen is het een heilige plek, waaraan niet zou moeten worden getornd.