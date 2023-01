‘Móét Best Kept Secret Nick Cave als headliner hebben, of kun je ook een kleinere band als Big Thief neerzetten?’

Nick Cave op het Best Kept Secret Festival 2022. Beeld Ben Houdijk

Volgens het talentenoverzicht van de Volkskrant gaan Personal Trainer, Tramhaus en Elephant doorbreken. Allemaal gitaarbands. Zegt dat iets over het aankomende jaar?

‘Dat denk ik wel. Tijdens de coronajaren deden songwriters die in hun eentje thuis liedjes schreven het opvallend goed, zoals Froukje en S10. Nu bestormen de bands die weer met elkaar in oefenruimtes kunnen hangen. Ik weet niet of dit helemaal te danken is aan het einde van de coronamaatregelen, maar het helpt wel. In Nederland kun je in bijna elke stad doorgroeien van zaaltjes met dertig man naar zalen met duizenden mensen. Die infrastructuur lag helemaal plat.

‘Neem Banji, een indiebandje met een elektronische ondertoon. Dat kwam op vlak voordat alles in elkaar klapte door corona. Ze lijken met hun album te hebben gewacht tot ze weer het podium op konden. Toen ik ze live zag, oogden ze een beetje stram. Ze hebben twee jaar speelervaring gemist, bedacht ik me: net de tijd waarin zo’n band normaal gesproken naar steeds grotere zalen groeit. Nu kan dat weer gewoon.’

‘Overigens gaan ook Froukje en S10 in 2023 oogsten in de zalen en op festivals. Froukje heeft nog niet eens een plaat uit, het is de verwachting dat die dit jaar komt.’

Zijn er andere albums of artiesten waar je dit jaar veel van verwacht?

‘Ik denk dat SZA de wereld kan gaan pakken. Vorige maand kwam ze met een album dat het supergoed doet en waar grote hits op staan. Ze maakt r&b, maar werkt genreoverstijgend: ze heeft liedjes gemaakt met singer-songwriter Phoebe Bridgers en de psychedelische band Tame Impala. Ik hoop dat ze snel deze kant op komt.

De Amerikaanse artiest SZA ‘kan de wereld pakken’. Beeld Getty Images

‘Verder kijkt men in de Verenigde Staten vooral uit naar een paar grote comebacks. Rihanna komt na jaren weer met een album, Jennifer Lopez ook. En Metallica natuurlijk. Dat is vooral leuk omdat ze een compleet nieuwe fanbase hebben aangeboord nu het nummer Master of Puppets in de serie Stranger Things zat. De vraag is of dit vleugels geeft en ze die hernieuwde aandacht kunnen verzilveren met een grote comebackplaat.

‘Waar ik persoonlijk nog benieuwd naar ben is Marathon, dat ik vorig jaar heb gezien in de Worm in Rotterdam, in een zaal met echt maar dertig mensen. Een postpunkbandje dat mij echt raakte. Het is allemaal nog super pril, volgens mij zijn het tieners. Die band wil ik dit jaar volgen.’

Hoe ziet het jaar eruit qua optredens?

‘Het popjaar begint altijd met Eurosonic Noorderslag, een van de grootste festivals voor doorbrekende artiesten, en de setlist puilt uit van het talent. Daar zie je veel van die fijne gitaarbandjes, maar ik ben bijvoorbeeld ook benieuwd naar Katnuf, een jonge rapper die ontzettend populair is bij jongeren. Wat op dat festival aanslaat, moet je in de gaten houden.

Bad Bunny in Augustus 2022 in Miami, Florida. Beeld Getty Images

‘In de grote zalen vind ik het beeld niet rooskleurig: er staat weinig sensationeels gepland. Geen Billie Eilish, of Taylor Swift komt is nog niet zeker. Ik vraag me al tijden af waar Bad Bunny blijft, jaar in jaar uit de meest gestreamde artiest ter wereld. Wel staat Stromae vijf keer in de Ziggo Dome: zijn shows zijn allemaal uitverkocht en hij doet live altijd bijzondere dingen.’

In hoeverre is de muzieksector hersteld van de coronajaren en gaan we daar in 2023 nog iets van merken?

‘Er is toen veel georganiseerd dat niet kon plaatsvinden, dat heeft enorm veel geld gekost. De gigantische inflatie komt daar overheen. Het enige dat festivals en poppodia kunnen doen is de prijzen verhogen, maar daardoor dreigen ze steeds ontoegankelijker te worden, en dat zit ze niet lekker. Ik ging in mijn tienerjaren enorm veel naar optredens, met de huidige prijzen wordt dat voor jongeren erg lastig. Terwijl livemuziek de bloedtoevoer is voor een jonge generatie, daar kun je geen elitaire hobby van maken.

‘Festivals kunnen kijken naar de line-up. Móét Best Kept Secret op zondagavond Nick Cave als headliner hebben, zoals vorig jaar, of kun je daar ook een kleinere maar eveneens steengoede band als Big Thief neerzetten? Dat scheelt veel geld. De vraag is een beetje wat voor festival je wil hebben. Wil je vooral de groep trekken die 130 euro over heeft om een grote naam als Cave te zien? Of wil je een wat minder duur festival met aansprekende namen over de breedte, maar minder grote publiekstrekkers?’

Parkpop kan dit jaar de hoge inflatie niet bijbenen en slaat een editie over. Verwacht je dat er dit jaar festivals om kunnen vallen?

‘Daar heb ik nog geen aanwijzingen van voorbij zien komen, maar er zullen wel scherpe financiële keuzes nodig zijn. Ga je door op de ingeslagen weg, met weer een prijsverhoging voor de drankjes, dan moet je afwachten of het nog volloopt. Dit jaar wordt dat nog spannender dan vorig jaar. Toen maalden festivalgangers minder om de prijzen omdat ze eindelijk weer gewoon konden gaan. Dit jaar zullen toch meer mensen denken: pak ik weer drie festivals, of toch maar een?’