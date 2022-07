Moederbedrijf Facebook: bouw datacenter Zeewolde gaat definitief niet door

De plek in Zeewolde Plaats waar het datacenter had moeten komen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het definitieve besluit van Meta is geen verrassing, het bedrijf schoof de plannen eerder al op de lange baan. Volgens Meta is het bouwen van een datacenter in de weides bij Zeewolde ‘niet de juiste investering’. ‘Wanneer we een locatie voor een datacenter overwegen, ligt onze prioriteit bij een goede match met de omgeving.’

Dat die match er inderdaad niet is, werd de afgelopen maanden duidelijk. De komst van het datacenter leidde tot lokale en landelijke ophef vanwege het ruimtebeslag (166 hectare landbouwgrond) en het hoge stroomverbruik. Toch stemde de gemeenteraad van Zeewolde eind vorig jaar met een nipte meerderheid in met de komst van het enorme datapakhuis.

Het verzet werd daarna alleen maar heviger. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart won Leefbaar Zeewolde, een partij die fel tegenstander is van het datacenter, een meerderheid in de raad. Daarnaast spraken zowel de Eerste als Tweede Kamer zich uit tegen het plan. Ook minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting, eveneens verantwoordelijk voor het Rijksvastgoedbedrijf dat nog grond aan Meta moest verkopen, was tegen het plan. Uiteindelijk besloot het Rijk om de grond niet te verkopen aan Meta.

De gemeente Zeewolde was al jaren bezig om de bouw van het datacenter mogelijk te maken. Zo werden er al vier boerenfamilies uitgekocht omdat hun grond nodig was voor het enorme gebouw. De gemeente wilde het project van Meta in eerste instantie graag binnenhalen omdat het onder meer de werkgelegenheid ten goede zou komen. Zo zouden er 410 arbeidsplaatsen bijkomen, die grotendeels konden worden ingevuld door de lokale bevolking.

Het is nog onduidelijk wat er nu gaat gebeuren met de grond die was gereserveerd voor de bouw. Meta zegt samen te werken met de gemeente Zeewolde en de provincie ‘om dit project efficiënt af te sluiten’. Het is niet bekend of het bedrijf plannen heeft om elders een datacenter te bouwen.