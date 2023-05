Moederbedrijf Facebook bestraft met hoogste Europese privacyboete ooit: 1,2 miljard euro

Het kantoor van Meta in de Ierse hoofdstad Dublin. Beeld AFP

Afzender van de boete namens de EU is de Ierse privacytoezichthouder Data Privacy Commissioner (DPC) –omdat het Europese hoofdkwartier van Meta is gevestigd in de Ierse hoofdstad Dublin.

De aanleiding voor de boete is het versturen van de gebruiksgegevens van Europese Facebook-gebruikers naar de Verenigde Staten, het thuisland van moederbedrijf Meta. Alle data komen daar terecht op de servers van het bedrijf. De DPC stelt dat dit volgens de Europese privacywetgeving GDPR niet is toegestaan.

Over de auteur

Laurens Verhagen schrijft voor de Volkskrant over technologie, internet en kunstmatige intelligentie. Daarvoor was hij onder andere hoofdredacteur van nu.nl.

Het overpompen van gebruikersdata van Europa richting de Verenigde Staten is al tijden de inzet van een hevig dispuut. Meta, en andere techbedrijven, menen dat dit is toegestaan door te verwijzen naar de zogeheten Standaard Contractuele Clausules (SCC’s) die in eerste instantie ook door de Europese Commissie werden onderschreven. Dit zijn standaardcontracten waarmee gebruikers instemmen.

De privacytoezichthouder zegt nu dat dit soort contracten een risico vormen voor de ‘fundamentele rechten en vrijheden’ van burgers.

De uitspraak kent een lange voorgeschiedenis, die teruggaat tot de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden tien jaar geleden. Snowden zei toen dat Amerikaanse diensten zich herhaaldelijk toegang verschaften tot de gegevens van techbedrijven als Facebook en Google, ook Europese data.

Later zette de Oostenrijkse privacyactivist Max Schrems, na Snowdens onthullingen, zijn tanden in de praktijken van de Amerikaanse techbedrijven. In 2013 spande hij een rechtszaak aan tegen Facebook. In 2020 verklaarde het Europese Hof het zogeheten Privacy Shield-verdrag ongeldig – dat verdrag regelde het versturen van data tussen Europa en de VS.

Bedrijven als Meta verkeren sindsdien in het ongewisse over de vraag hoe zij kunnen voldoen aan de strenge Europese regels. Vorig jaar dreigde Meta al te vertrekken uit de EU, mocht inderdaad blijken dat de huidige Europees-Amerikaanse afspraken in strijd zijn met de GDPR.

Overigens werken Europa en de VS momenteel aan een nieuwe serie overeenkomsten over het versturen van data tussen beide continenten. Deze nieuwe overeenkomsten zullen naar verwachting later dit jaar in werking treden. Voor de jongste uitspraak tegen Meta komen ze te laat.

‘Teleurgesteld’

De voormalige Britse vicepremier Nick Clegg, tegenwoordig Meta’s vicepresident global affairs, schrijft in een reactie ‘teleurgesteld’ te zijn dat Meta nu de kop van jut is terwijl ‘duizenden andere bedrijven’ die hun diensten in Europa aanbieden exact hetzelfde handelen.

‘Deze beslissing is gebrekkig, onrechtvaardig en schept een gevaarlijk precedent voor de talloze andere bedrijven die gegevens uitwisselen tussen de EU en de VS’, aldus Clegg. Ook zegt hij dat Meta nu de dupe is van een conflict tussen de VS en de EU dat het bedrijf niet kan oplossen.

De privacywaakhond legt Meta niet alleen een boete op, maar eist ook dat Meta de komende vijf maanden de overdracht van persoonlijke gegevens van Facebook-gebruikers richting de VS opschort. Meta, dat al eerder een aantal hoge privacystraffen kreeg (zie kader), zal in beroep gaan tegen de ‘onterechte en onnodige’ boete.

Volgens de Europese datawetgeving kunnen bedrijven worden onderzocht door de privacywaakhond van het land waar zij hun Europese hoofdkantoor hebben. De hoogste Europese privacyboete was tot nu toe de 746 miljoen euro die Amazon vanuit Luxemburg kreeg opgelegd. Hier ging het om de persoonlijke gegevens van gebruikers voor advertentiedoeleinden.

GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparrentak noemt de boete ‘historisch’ en een ‘sterk signaal': ‘In Europa hou je je aan de Europese privacyregels. Onze persoonsgegevens horen niet thuis in de VS, waar de overheid er veel te gemakkelijk bij kan en bedrijven vrij spel hebben om deze verder te verhandelen.’

Ook de Consumentenbond en de Data Privacy Stichting tonen zich in een verklaring tevreden en zien de recordboete als ‘bewijs dat het net zich sluit rond de populaire netwerksite’.