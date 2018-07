Moeder van Sharleyne vrijgesproken, vader krijgt geen smartegeld van 100 duizend euro

De rechtbank in Assen heeft de moeder van Sharleyne vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Het toen 8-jarige meisje werd in 2015 levenloos onder aan een flat in Hoogeveen gevonden.

Hélène J. (38) heeft altijd volgehouden dat ze niet wist hoe haar dochter om het leven was gekomen. Tijdens verhoren zweeg ze en bij de inhoudelijke behandeling van haar zaak kon ze veel vragen niet beantwoorden.

Het Openbaar Ministerie eiste 10 jaar cel tegen de moeder. Zij zou haar dochter hebben gewurgd en over de reling van de tiende verdieping van de flat hebben gegooid.

De rechtbank acht daarvoor echter onvoldoende bewijs aanwezig. De verschillende verklaringen van deskundigen geven geen uitsluitsel, het aangetroffen dna van de moeder onder de oksel van het meisje evenmin. Dat getuigen haar op de galerij hebben gezien, is volgens de rechtbank ook niet voldoende om van een levensdelict uit te gaan.

Sharleyne werd in de nacht van 7 op 8 juni 2015 levenloos gevonden onder de flat in Hoogeveen, waar zij met haar moeder woonde. Haar moeder, Hélène J., werd de betreffende nacht in beschonken toestand aangehouden als verdachte.

Drie maanden later staakte justitie haar vervolging wegens gebrek aan bewijs. Volgens het OM viel niet vast te stellen of Sharleyne van de flat was gesprongen, gevallen of gegooid.

Daarop begon de vader van Sharleyne, Victor Remouchamps, een artikel 12-procedure om justitie te dwingen Hélène J. alsnog te vervolgen. Begin 2017 stelde het gerechtshof in Leeuwarden hem in het gelijk. Volgens het hof was er ‘een redelijk vermoeden’ dat de moeder betrokken was bij de dood van haar dochter.

Door de vechtscheiding van haar ouders waren er hulpverleners betrokken bij het gezin. In 2015 kwamen er zorgmeldingen binnen. Hélène J. had een drankprobleem. Ondertoezichtstelling van Sharleyne dreigde.

Na aanvullend onderzoek was het OM wel overtuigd: Hélène J. zou haar dochter hebben omgebracht. Een nieuwe getuige zou J. en Sharleyne rond middernacht hebben horen praten, terwijl J. beweerde dat ze sliep. Een nieuwe forensisch deskundige zag in de verwondingen in de hals en ogen van Sharleyne bovendien indicaties van (een poging tot) verwurging voor haar noodlottige val van grote hoogte.

Directe getuigen of bewijzen dat J. haar dochter heeft omgebracht, zijn er echter niet. Tussen drie geraadpleegde forensisch deskundigen bestaat bovendien geen overeenstemming.

De advocaat van de moeder, Paul van Jaarsveld, bepleitte haar onschuld. Hij hekelde de kwaliteit van het onderzoek, wraakte de redeneertrant van het OM en verwijt justitie een tunnelvisie. ‘Er is vanaf het begin maar naar één verdachte gekeken’, zei hij. Alternatieve scenario’s zijn misschien onwaarschijnlijk, maar volgens hem niet uit te sluiten. ‘Het ongerijmde van het alternatieve scenario is geen bewijs.’

De forensisch deskundige die het verwurgingsscenario aanhing, was volgens de advocaat onervaren, de nieuwe getuigenverklaring onbetrouwbaar. En als er uit moest worden gegaan van verwurging, dan was het volgens hem opvallend dat er in de halsstreek geen dna was gevonden.

Van Jaarsveld sprak eerder van een ‘een overweldigend gebrek aan bewijs’. ‘Er is van alles denkbaar en van alles ondenkbaar. We zullen het waarschijnlijk nooit weten.’

De vader van Sharleyne eiste 100 duizend euro smartengeld. Die vordering is door de vrijspraak niet-ontvankelijk verklaard.

Advocaat Van Jaarsveld uitte eerder zijn ergernis over de ‘mediahetze’ tegen zijn cliënte, volgens hem aangezwengeld door de advocaat van de vader. ‘De verhaallijn is steeds geweest: de vader heeft er alles aan gedaan het meisje uit de handen van een monster te redden.’