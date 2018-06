Moeder Sharleyne: 'Ik wéét het niet, ik wéét niet wat er is gebeurd met mijn dochter'

Drie jaar zweeg Hélène J. over wat er precies gebeurde in de nacht van 7 op 8 juni 2015. Die nacht werd haar 8-jarige dochter Sharleyne onder verdachte omstandigheden levenloos gevonden onderaan hun flat in Hoogeveen.

Tijdens politieverhoren keek J. vooral zwijgend naar beneden. Woensdagochtend toonde zij zich in de rechtbank in Assen wel bereid vragen te beantwoorden. De rechtbank wees haar erop dat het haar zwaar is aangerekend dat ze eerder geen duidelijkheid heeft willen geven door zich stelselmatig op haar zwijgrecht te beroepen.

Geen nieuwe inzichten

Toch leverden de antwoorden van J. geen nieuwe inzichten op. Ze herhaalde de summiere verklaring die ze eerder bij de rechter-commissaris aflegde. 'Op gegeven moment ben ik wakker geworden omdat het tochtte in huis. Ik ben naar Sharleynes slaapkamer gelopen. Haar slaapkamerraam stond open, Sharleyne lag niet in bed.' J. ging het huis rond om haar te zoeken, maar vond haar niet. 'Toen ben ik over de balustrade gaan kijken. En daar zag ik haar liggen.’

'En daarna?', wilde de rechter weten, ‘Dat weet ik helemaal niet meer. Ik ben volledig in paniek geraakt.’ Zo bleef opnieuw veel onduidelijk. Ook tot frustratie van J.

'Het is zo frustrerend dat je het niet meer kan herinneren of niet meer weet wat er is gebeurd.' Dan, in tranen: 'Ik kwel mezelf daar elke dag mee. Mensen zetten me al zolang weg als de moordenares van mijn eigen dochter. Hoe kunnen ze dat denken? Ze denken dat ik de antwoorden heb. Maar die heb ik niet. Ik wéét het niet, ik wéét niet wat er is gebeurd met mijn dochter.'

Beschonken toestand

In de nacht van 7 op 8 juni 2015 komt even na 01.00 uur een melding binnen bij alarmnummer 112 dat er een overleden meisje lag onderaan een flat in Hoogeveen. Hélène J. wordt ter plekke in beschonken toestand aangehouden als verdachte. Na twee dagen komt ze weer op vrije voeten. Drie maanden later wordt haar vervolging gestaakt wegens gebrek aan bewijs. Volgens het Openbaar Ministerie valt niet vast te stellen of Sharleyne van de flat was gesprongen, gevallen of gegooid.

Daarop begint de vader van Sharleyne, Victor Remouchamps, een artikel 12-procedure om justitie te dwingen J. alsnog te vervolgen. Begin 2017 stelt het gerechtshof in Leeuwarden hem in het gelijk. Volgens het hof is er een redelijk vermoeden dat haar moeder betrokken was bij de dood van haar dochter. Zij was alleen met Sharleyne in de woning op de tiende verdieping. De scenario's zelfdoding of een ongeluk worden dan beoordeeld als hoogst onwaarschijnlijk.

Voor het OM is de correctie van het hof het sein alles uit de kast te halen tijdens een nieuw onderzoek. Dat levert onder andere een nieuwe getuigenverklaring op, waaruit zou blijken dat J. - anders dan zij beweerde - niet sliep toen Sharleyne omkwam.

Een nieuwe forensisch deskundige meent bovendien dat de verwondingen in de hals van Sharleyne er op duiden dat zij gewurgd is voor haar noodlottige val. Anders dan drie jaar geleden is justitie nu wel overtuigd: Hélène J. heeft haar dochter gedood.

Microfoons

Hoewel J. zich eerder in stilzwijgen hulde, liet zij zich woensdag tijdens de eerste zittingsdag meteen gelden. De rechtbank had toestemming gegeven voor het maken van audiovisuele opnamen. Tot grote ergernis van J.: 'U begrijpt toch wel dat ik mij niet serieus genomen voel door die belachelijke microfoons?', wierp ze de voorzitter van de rechtbank voor de voeten. 'We hebben het hier over het overlijden van mijn dochter. Als u dat niet begrijpt, neemt u mij niet serieus, niet als moeder en niet als verdachte. Dit is een rechtszitting, geen televisieprogramma.'

Na de hervatting maakte J. de rechtbank haar excuses voor haar uithaal. 'Het was niet mijn bedoeling u te beledigen.' Op de achtergrond speelt dat J. en haar familie menen dat er sinds de dood van Sharleyne in de media ten onrechte een (te) negatief beeld is geschetst van het meisje en de verzorging door haar moeder. 'Sharleyne was geen miezerig poep- en plasmeisje', zeiden zij en haar ouders in eerdere pogingen het beeld te kantelen.

'In de media is ze al veroordeeld', aldus haar advocaat Paul van Jaarsveld. 'Daarom steekt het dat ze die microfoons ziet staan.'

