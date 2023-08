‘Moeder Oekraïne’ verruilt hamer en sikkel voor de drietand

‘Moeder Oekraïne’ is haar hamer en sikkel kwijt. Het gigantische beeld, dat uittorent boven Kyiv, draagt sinds zondag een schild met daarop de Oekraïense drietand. De symbolen van de oude Sovjet-Unie zijn verdwenen.

‘Moeder Oekraïne’ houdt in haar uitgestrekte linkerhand een schild. Daarop prijkten een hamer en sikkel; de emblemen van de voormalige Sovjet-Unie, waar ook Oekraïne, tot 1991, deel van uitmaakte. De Sovjet-Unie werd gedomineerd door Rusland, en sinds de Russische annexatie van De Krim en de Russische invasie van februari 2022 willen de meeste Oekraïners daar niets meer mee te maken hebben.

Beeld AFP

Er gingen (en gaan) stemmen op om het hele beeld te slopen en het metaal om te smelten, maar zover wilde het ministerie van Cultuur niet gaan. Dat besloot alleen de hamer en sikkel te verwijderen, en te vervangen door de drietand (de ‘Tryzub’), die centraal staat in het wapen van Oekraïne. Zondag werd het schild ontdaan van zijn sovjet-symbolen en werd de drietand erop bevestigd.

Beeld ANP / EPA

Het Moederland Monument – dat liefkozend baba (moeder) wordt genoemd – is het vrijheidsbeeld van Oekraïne. Het is 62 meter hoog, 9 ton zwaar en gemaakt van roestvrij staal. In haar rechterhand houdt baba een 16 meter lang zwaard, links het schild dat 13 meter hoog is en 8 meter breed. Ze staat op de oever van de rivier de Dnipro, naast de eeuwige vlam en bovenop het nationaal museum voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.

Beeld AP

Met 62 meter is het eigenlijk een nog bescheiden beeld. Oorspronkelijk waren er plannen om twee beelden neer te zetten, een van Stalin en een van Lenin, van elk 200 meter hoog. Dat ging niet door. Ook het aanvankelijke ontwerp van de vooraanstaande Sovjet-kunstenaar en megabeelden-maker Yevgeni Vuchetich haalde het niet. Zijn ontwerp werd volledig omgewerkt tot het huidige beeld. Alleen de ogen en de wenkbrauwen zijn nog zoals Vuchetich ze heeft getekend. De rest is het werk van de Oekraïense beeldhouwer Vasyl Borodai.

Beeld ANP / EPA

Niet iedereen in Oekraïne is blij met de operatie van afgelopen weekend. Niet omdat ze van Rusland houden, maar omdat het geld beter besteed had kunnen worden, aan wapens bijvoorbeeld. De ‘decommunisatie’ van Moeder Oekraïne heeft naar verluidt 700 duizend euro gekost. Oftewel: tweeduizend drones, zo berekende iemand op Facebook. Volgens het ministerie van Cultuur is er geen cent overheidsgeld aan besteed en is het hele project betaald door bedrijven.

Beeld AFP

De minister van Cultuur, Oleksandr Tkachenko, werd vanwege de ophef over de operatie op last van president Volodymyr Zelensky ontslagen, al zegt Tkachenko dat hij uit eigen beweging is opgestapt. Om de gemoederen te sussen zei Zelensky op 20 juli in een videoboodschap dat ‘decommuniseren’ van musea en monumenten weliswaar belangrijk is, maar dat er nu andere prioriteiten zijn.

Moeder Oekraïne heeft zondag desondanks nog haar drietand gekregen.

Beeld AFP