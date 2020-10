Moeder Nicky tegen Jos B.: ‘Jij was erbij, jij bent de dader. En wat doe jij? Je zwijgt’

Berthie en Peter Verstappen en Peter R. de Vries komen aan bij de rechtbank voor de vierde dag van de inhoudelijke behandeling in de strafzaak tegen Jos B. Beeld ANP

‘22 jaar, 8 weken en 3 dagen geleden is ons leven compleet kapotgemaakt’, zo begint moeder Berthie Verstappen haar indrukwekkende verklaring woensdag voor de rechtbank in Maastricht, haar blik gericht op verdachte Jos B. ‘Sinds 10 augustus 1998 is geen dag voorbijgegaan zonder pijn, zonder verdriet, zonder verlangen naar onze Nick, die toen verdween en later vermoord werd teruggevonden.’

Bij hoge uitzondering mogen de nabestaanden van Nicky hun slachtofferverklaring op de stoel van één van de officieren van justitie afleggen. Ze wilden verdachte B. ‘recht in de ogen kunnen kijken’, zo hadden ze aan de rechtbank gevraagd. Ook Femke Verstappen, de jongere zus van Nicky, en zijn tante leggen op de stoel van de aanklager een verklaring af.

Samen met haar man Peetje heeft Berthie elke dag bij een foto van Nicky een kaarsje opgestoken - meer dan achtduizend in totaal. Slachtofferverklaringen in de rechtszaal zijn vrijwel altijd vol emotie. Maar in dit geval is sprake van een uitzonderlijk lange periode tot de rechtszitting. Nicky zou nu een vent van 33 jaar zijn geweest.

‘Nick is voor altijd maar 11 jaar’, zegt zijn moeder. ‘Slechts 11 jaar, omdat een volwassen man, een grote kerel, zichzelf niet in bedwang had en zich aan hem heeft vergrepen. Onze Nick was kansloos tegenover een roofdier dat op jacht was naar een prooi.’

Regelmatig kijkt ze de verdachte aan. B. zelf ontkent dat hij Nicky heeft ontvoerd, misbruikt en gedood. In een videoverklaring, afgespeeld tijdens de eerste zittingsdag, beweert hij slechts de jongen op enig moment dood gevonden te hebben. Maar voor de familie is hij de dader.

‘Jij bent verantwoordelijk voor Nicky’s dood. Jij was erbij, jij bent de dader. We hebben daar geen enkele twijfel over. En wat doe jij? Je zwijgt voornamelijk’, aldus de moeder van Nicky.

Ze hekelt zijn beroep op zijn zwijgrecht bij cruciale vragen. ‘Geen woord over de hoeveelheid dna-sporen op Nicky’s kleding, op Nicky zelf’, zegt ze. ‘Je hebt ons nooit één seconde durven aankijken. En je advocaat maar overal roepen hoe onschuldig je bent. Alsof ook maar iemand gelooft dat jouw dna vanzelf op de binnenkant van zijn onderbroek terecht is gekomen.’

Ze noemt zijn videoverklaring ‘een in elkaar geflanst filmpje’ dat meer vragen oproept dan het beantwoordt. ‘Wij voelen intense afschuw voor wat jij in 1998 heb gedaan. Voor de intense minachting hier tijdens de rechtszittingen, voor je zwijgen, je voorzichtige ontkenningen', zegt Nicky's moeder. ‘Het was voor ons een onmenselijke beproeving om hier in de rechtszaal op twee meter afstand van jou te zitten.’

Volgens haar heeft B. nooit iets laten blijken van medeleven, berouw, spijt of emotie. ‘Nooit heb je enige verantwoordelijkheid getoond. Nee, je bent letterlijk gevlucht. Maar wij kunnen niet vluchten, B. Wij kunnen alleen maar denken aan Nicky’s angsten, zijn laatste momenten, toen jij op zijn pad kwam.’

Ook zus Femke houdt een emotioneel betoog, dat ze besluit met: ‘B., jij bent geen mens, maar een monster.’ Jacqueline Verstappen, de tante, heeft geen goed woord over voor de proceshouding van Jos B. ‘Een verdachte die zei dat hij zijn verklaring nog even voor zich wilde houden, even nog niets zeggen, net als de afgelopen 20 jaar’, aldus de tante van Nicky. ‘Alsof we een spelletje Stratego spelen. Verschrikkelijk.’

Na elke slachtofferverklaring vraagt de rechtbankvoorzitter aan B. of hij nog iets wil zeggen. De verdachte antwoordt het moeilijk en pijnlijk te vinden om aan te horen hoeveel verdriet de familie van Nicky heeft. Maar hij voegt eraan toe dat hij niets kan bijdragen aan de oplossing van de zaak. ‘Hun wens is niet mijn waarheid’, aldus B.

Hij betuigt wel zijn spijt dat hij niet eerder met zijn verklaring is gekomen, al in 1998 of 2001. Op de vraag van de rechtbank wat hem heeft weerhouden, herhaalt hij dat hij vanwege zijn zedenverleden (ontucht met jongetjes) bang was voor de gevolgen. Wie zou hem geloven? B.: ‘Ik had angst voor wat het zou doen met mijn eigen leven.’