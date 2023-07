Moeder die zoon ziek maakte en vergiftigde krijgt 10 jaar cel

Beeld Dóra Kisteleki

Jolanda M. (35) diende op 12 februari 2020 op verschillende momenten de pijnstillers morfine en oxycodon toe aan haar zoontje Mike, plus een slaapmiddel en een antidepressivum. Zij en haar partner reageerden niet toen bleek dat het zuurstofgehalte in het bloed van de jongen te laag was, en deden ook niets toen hij meermaals gilde en flauwviel.

Het dossier bevat videobeelden van de laatste uren van Mike, omdat zijn moeder en stiefvader camera’s in zijn slaapkamer hadden opgehangen. Op die beelden is volgens de rechtbank te zien dat Mike ‘aangaf dat hij zich niet goed voelde, dat hij flauwviel, meermalen wegraakte en slap werd, versuft was en met dubbele tong sprak’. Toch koos Jolanda ervoor medicatie te blijven toedienen en heeft zij niet op tijd medische hulp ingeschakeld. ‘Dit is onvoorstelbaar wreed en gruwelijk’, aldus de rechter. ‘Ook is op de beelden zichtbaar dat verdachte druk is met het filmen en fotograferen van Mike, in plaats van hem te troosten, helpen en kalmeren.’

Stiefvader vrijuit

Jolanda heeft volgens het vonnis ‘bewust de kans aanvaard’ dat haar zoon Mike zou overlijden. Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgde Jolanda M. ook voor moord op haar zoon, maar de rechtbank ziet geen bewijs voor voorbedachte rade.

De stiefvader van Mike wordt niet vervolgd wegens betrokkenheid, hoewel hij wel in het huis aanwezig was. Volgens Justitie wist hij niet dat Jolanda M. haar zoon medicijnen had toegediend en valt hem daarom strafrechtelijk niets te verwijten.

Tijdens de behandeling van de rechtszaak in juni werd duidelijk dat Jolanda M. zich jarenlang schuldig maakte aan kindermishandeling door falsificatie – een fenomeen dat eerder ook wel PCF of Münchhausen by Proxy werd genoemd. Daarbij zoekt een ouder op een ziekelijke manier aandacht van artsen door een kind medische klachten aan te praten, deze te overdrijven of zelfs te veroorzaken.

Zo zat Mike in een rolstoel, terwijl hij op school gewoon bleek te kunnen voetballen, moest hij van zijn moeder een luier om terwijl hij prima zelf naar de wc kon en kreeg hij sondevoeding terwijl hij zonder problemen bleek te kunnen eten.

‘Geen zelfinzicht’

Uit het dossier blijkt volgens de rechter dat ‘verdachte Mike al jarenlang ziek maakte om met hem richting het medisch circuit te kunnen gaan en somatische zorg te kunnen consumeren en op die manier aandacht te krijgen’.

Het OM had een tbs-maatregel geëist tegen Jolanda M. Deskundigen zeiden er tijdens de zitting al een hard hoofd in te hebben dat therapie iets zou uithalen bij deze verdachte, die steeds heeft ontkend en volgens hen geen zelfinzicht toont.

De kans op herhaling is volgens deskundigen laag, tenzij Jolanda M. opnieuw in een situatie komt waarbij anderen afhankelijk zijn van haar zorg. Justitie is daar beducht voor. ‘Wat als zij een relatie krijgt met een andere man, die al kinderen heeft? Wat als er een beginnend dementerende naast haar komt wonen? Of een alleenstaande moeder?’ De kans dat zij toch weer zorg op zich neemt kan zich volgens de officier ‘op allerlei manieren aandienen’.

Geen tbs

De rechtbank ziet dat risico ook, maar kiest ervoor om Jolanda geen tbs op te leggen. Wel krijgt zij een ‘gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel’ (gvm). Dat is een relatief nieuwe toezichtmaatregel die volgt op een gevangenisstraf, waarbij specifieke voorwaarden kunnen worden gesteld aan plegers van zeden- of geweldsmisdrijven.

In het geval van Jolanda M. is dat volgens de rechtbank bijvoorbeeld de voorwaarde dat zij geen vrijwilligerswerk mag doen waarbij zij een zorgtaak voor anderen uitvoert en dat zij niet voor ouderen – zoals haar pleegouders – mag zorgen. Volgens de rechter zijn dit soort voorwaarden nodig om herhaling te voorkomen. ‘De problematiek van verdachte blijft zeer waarschijnlijk de rest van haar leven aanwezig.’