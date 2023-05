Moderne slavernij komt meest voor in Noord-Korea, Eritrea en Mauritanië en Saoedi-Arabië, wijst nieuw onderzoek uit

Landarbeiders op een rijstplantage in Noord-Korea. Beeld AP

Ruim een op de tien Noord-Koreanen krijgt te maken met een vorm van moderne slavernij zoals dwangarbeid, seksuele uitbuiting, mensenhandel of een gedwongen huwelijk. Dat wijst nieuw onderzoek van de Internationale Arbeidsorganisatie, de Internationale Organisatie voor Migratie en mensenrechtenorganisatie Walk Free uit. Naast Noord-Korea komt moderne slavernij het meest voor in Eritrea, Mauritanië en Saoedi-Arabië.

Wereldwijd steeg het aantal slachtoffers van moderne slavernij van 40 miljoen in 2016 naar zo’n 50 miljoen in 2021, schat de organisatie in. Van hen wonen in absolute aantallen de meeste mensen in India (11 miljoen) en in China (5,7 miljoen).

Nederland staat op plaats 157 van de 160 landen waarvoor data is verzameld. In Nederland wordt het aantal slachtoffers van moderne slavernij op zo’n tienduizend geschat, dat zijn 0,6 personen per duizend inwoners.

Moderne slavernij komt veelal voor in lage-inkomenslanden, maar inwoners van rijkere landen spelen wel degelijk een rol bij deze uitbuiting. Deze landen importeren bijvoorbeeld goederen die zijn gemaakt met dwangarbeid. Het risico hierop is groot in de productieketens van onder meer kleding, palmolie en zonnepanelen, maar ook hout, cacao en koffie, volgens de onderzoekers.

Van de grootste twintig landen importeren de Verenigde Staten de meeste producten waarbij het risico op dwangarbeid het grootst is, blijkt uit het onderzoek. In 2021 voerde het land risicovolle producten ter waarde van bijna 170 miljard dollar in, met name elektronica en kleding. Maar ook Duitsland en het Verenigd Koninkrijk staan hoog op het lijstje. Duitsland importeerde voor 44 miljard dollar aan risicovolle goederen.