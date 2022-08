Modeontwerper Miyake, getuige van de vernietiging van Hiroshima, wilde vooral mooie dingen maken

Issey Miyake in 1998 in Parijs. Beeld Jérôme Schlomoff

Een begrafenis wilde hij niet, een herdenkingsdienst evenmin. Zelfs na zijn dood is de Japanse ontwerper Issey Miyake onconventioneel. Op 5 augustus overleed de 84-jarige creatief aan de gevolgen van leverkanker in een ziekenhuis in Tokio. Dat heeft Issey Miyake Group dinsdag bekendgemaakt.

Zo bescheiden als de man was in zijn afscheidswensen, zo uitbundig kon het eraan toegaan tijdens de shows van zijn label. Die waren – totaal anders dan de shows van zijn bekende landgenoot Yohji Yamamoto – weinig plechtige toestanden. Bij Miyake lachten de modellen, dansten ze en waren ze meer mens dan model. Aan zijn shows kwamen muzikanten en acrobaten te pas, en zijn creaties waren kleurrijk, vrolijk, energiek en uitbundig.

Kleding, vond Miyake, was een betere naam voor zijn creaties dan mode. Hij noemde zichzelf humanist, was geïnteresseerd in mensen en dienstbaar aan het menselijk lichaam. Hij ontwierp outfits die alle denkbare bewegingen mogelijk maakten. Daarnaast was hij een groot vernieuwer op het gebied van techniek en technologie. Zijn plissés, die hij in 1988 op de markt bracht onder de naam Pleats please, werden iconisch. Zijn bekendste klant, Steve Jobs bestelde bij Miyake zijn welbekende zwarte coltruien met tientallen tegelijk.

Ooggetuige van atoomaanval

Issey Miyake werd op 22 april 1938 geboren in de Japanse stad Hiroshima. Op zijn 7de was hij met zijn zus ooggetuige van de atoomaanval van 6 augustus 1945, toen de Amerikaanse troepen de ‘Little Boy’-bom dropten. Vanuit de omringende heuvels zagen ze hoe hun stad werd vernietigd. Pas decennia later, om president Obama’s streven naar nucleaire ontwapening te ondersteunen, kon Miyake het opbrengen zijn trauma op te rakelen. In The New York Times schreef hij in 2009: ‘Als ik mijn ogen sluit, zie ik nog steeds dingen die niemand ooit zou moeten meemaken: een fel rood licht, de zwarte wolk kort daarna, mensen die alle kanten op rennen en wanhopig proberen te ontsnappen – ik herinner het me allemaal. Binnen drie jaar stierf mijn moeder door blootstelling aan straling.’

Miyakes manier om met het verlies om te gaan en de vernietiging tegenwicht te bieden was het maken van dingen die vreugde en schoonheid brengen. Hij overwoog een dansopleiding, maar besloot grafisch ontwerp te gaan studeren aan de Tama Kunstuniversiteit van Tokyo, waar hij in 1964 afstudeerde. Via het Bunka Fashion College in Tokyo, waar bleek dat hij wel kon schetsen, maar niet uitblonk in patroontekenen en naaien, kwam hij op de Parijse modeschool van de Chambre Syndicale de la mode terecht. Eenmaal in Parijs ging hij schetsen voor Hubert de Givenchy en Guy Laroche, van wie hij leerling werd.

Na een verblijf in de New Yorks kunstscene eind jaren zestig keerde Miyake in 1970 terug naar Japan, om in 1971 zijn eerste modecollectie te presenteren vanuit zijn eigen ontwerpstudio. ‘Al mijn werk komt voort uit de eenvoudigste ideeën die teruggaan tot de vroegste beschavingen: kleding maken uit één stuk stof’, schreef Miyake in een email-interview met The New York Times in 2014. Die filosofie resulteerde jaren later in zijn nog steeds bestaande sublabel A-POC, kort voor ‘ a piece of cloth’.

Ongekend innovatief en inventief

Behalve eenvoud kon ook vernieuwing op Miyakes warme belangstelling rekenen. Nadat hij in 1975 de expositie Inventive Clothes: 1909- 1939 in het New Yorkse Metropolitan Museum of Art had gezien hielp hij mee om die tentoonstelling naar Japan te krijgen. Miyakes eigen ontwerpen waren ook ongekend innovatief en inventief. Behalve met stoffen experimenteerde hij met niet-textiele materialen als ijzerdraad, plastic en papier.

Met een rotan jurk haalde hij in 1982 de cover van het kunstblad Artforum. Of het kunst was wat hij maakte, daar hield Miyake zich niet mee bezig. ‘Hij verwierp elke suggestie dat wat hij deed kunst was,’ schreef modejournalist Tim Blanks in een postuum op modevaksite The Business of Fashion, ‘hoewel het vaak zo adembenemend transcendent was dat het moeilijk is om er anders over te denken.’

Miyakes grootste klapper kwam in 1988, toen hij een collectie uitbracht met de naam Pleats please (plooien alsjeblieft). Het betrof polyester kleding die in kleine accordeonachtige plooitjes gevouwen werd, verpakt in lagen papier en vervolgens onder een hittepers geplaatst. Door die behandeling bleef de stof voorgoed geplisseerd, ook na het wassen, alsof de plooien in het geheugen van de stof waren gegrift. Bijkomend voordeel was dat de plissés niet kreukten, en daardoor perfect geschikt waren om mee te nemen in de reiskoffer. Deze revolutionaire vondst resulteerde in de sublabels Pleats Please en Homme Plissé – en in eindeloos veel imitaties door andere ontwerpers en winkelketens.

Van kleding tot tassen tot geurtjes

Behalve de plissélabels richtte Miyake in de loop der jaren nog zes andere sublabels op, alle gebaseerd op andere concepten en met hun eigen producten, zoals de Bao Bao-tassen gemaakt van driehoekjes. Daarnaast bracht hij met het bedrijf Shiseido een aantal parfums op de markt. Met name L’Eau d’Issey uit 1992, gecreëerd door ‘neus’ Jacques Cavallier, werd een wereldhit.

In 1994 droeg Miyake de creatieve directie van zijn mannenmodelijn over aan zijn team, een paar jaar later liet hij de vrouwenmode los. Hij besteedde de vrijgekomen tijd om zich te storten op onderzoek naar nieuwe vormen en materialen.

In 1998 eerde de Parijse Fondation Cartier hem met de tentoonstelling Issey Miyake Making Things. Al droeg de expositie zijn naam, hij deelde de eer voor zijn schepping ruimhartig. Miyake liet luid en duidelijk weten dat zijn hele team voor hem onmisbaar was om zijn collecties te creëren. De kolderieke titel was bedoeld als statement, om aan te geven dat wat Miyake deed heus geen kunst was, wat vele bewonderaars en collega’s wel degelijk dachten en denken. Miyake, vond de eeuwig bescheiden Japanner zelf, máákte gewoon dingen, punt.

3 x Issey Miyake Miyake maakte meer dan mode. Voor Artemide creëerde hij IN-EI schaduwlampen van gerecycled materiaal, op basis van research van computerwetenschapper Jun Mitanivan van de Universiteit van Tsukuba. Opvallendste stuk in zijn allereerste collectie was een jurk met een tatoeageprint van Janis Joplin en Jimi Hendrix van de hand van kunstenaar Makiko Minagawa. In 2007 richtte Miyake het Reality Lab op, een groep die milieuvriendelijke en hulpbronnenbewuste materialen ontwikkelt om nog betere dingen opnieuw te maken en opnieuw te creëren. Daarbij opende hij zijn eigen museum 21_21 Design Sight in Tokyo.