Modeontwerper Joline Jolink koopt graag overschotten van andere ontwerpers op

Joline Jolink Beeld Jordi Huisman

Wie: Joline Jolink (41).

Waar: Trompenburg Tuinen & Arboretum in Rotterdam.

Wat doet ze: Modeontwerper.

Waarom heb je voor deze plek gekozen?

‘De Trompenburgtuinen zijn het best bewaarde geheim van Rotterdam. Ik vind het daarom leuk om mensen erop te wijzen. Je ziet aan de bomen die hier staan dat de tuin eeuwenoud is, dat vind ik fantastisch. Ik heb de plek zelf ontdekt toen ik anderhalf jaar geleden een locatie zocht voor de fotoshoot van mijn vegan sneakers. Sindsdien kom ik hier graag. Het contrast van de strakke glazen kas met de rijkheid aan vormen van de cactussen spreekt mij aan. De architectuur van de tuin is uitstekend: je oog wordt door de tuin geleid en de variatie aan kleuren en texturen is mooi in balans, zeker in deze tijd van het jaar. Het heeft hier net geregend, dus de kleuren geven bijna licht. Ik voel me fijn in dit stukje natuur midden in de stad.’

Hoe verhoudt deze plek zich tot jouw eigen werk?

‘In de tuinen is de natuurlijke kringloop heel zichtbaar. Hoe de bladeren van de bomen vallen en de paddestoelen afbreken, die vervolgens weer voeding vormen voor nieuw leven. Die circulariteit probeer ik in mijn werk ook toe te passen. Alles wat ik maak is van gerecycled of organisch materiaal. Ik probeer zo min mogelijk nieuwe grondstoffen aan de aarde te onttrekken en de hoeveelheid nieuwe producten die ik in de wereld breng te beperken.’

Waarom heb je ervoor gekozen om uitsluitend duurzaam te produceren?

‘Ik ben modeontwerper en heb mijn eigen collectie, maar ik vind wel dat de mode-industrie moet worden hervormd naar een milieuvriendelijke industrie. We moeten veel minder produceren dan we nu doen en de focus verleggen naar het recyclen van grondstoffen. In het huidige kapitalistische systeem zijn we gewend om eindeloos te willen doorgroeien. Daar leg ik een link met de natuur: een boom groeit ook niet tot in de hemel door. Een boom krijgt een bredere stam, zijn wortelen gaan dieper de grond in en zijn vruchten worden zoeter, maar hoger wordt hij op een gegeven moment niet meer. Zo moeten we in de kledingindustrie ook nadenken over groei: minder in volume, maar meer in kwaliteit. Dat klinkt misschien filosofisch, maar zo zie ik het wel.’

Hoe pas je dat idee toe?

‘Naast dat ik enkel gerecyclede en organische stoffen gebruik, koop ik ook weleens overschotten op. Dat zijn stoffen waar een ander merk te veel van heeft laten produceren. Door dat voor mijn eigen collecties te gebruiken, dring ik verspilling terug en hoef ik geen nieuwe grondstoffen aan te boren. Daarbij probeer ik ontwerpen te maken die tijdloos zijn en lang mee kunnen, zowel in stijl als in kwaliteit.’

Hoe zou je jouw kledingstijl omschrijven?

‘Mijn kledingstijl is stoer. Ik draag bijna altijd een jumpsuit of een broek met een trui. Ik ben geen jurkenmens. Ik deel ook veel kleding met mijn partner. Natuurlijk ben ik verwend met mijn eigen collectie, daarbuiten heb ik niet veel meer nodig. Als ik iets nieuws koop dat ik zelf niet in de collectie heb, is dat altijd van een duurzaam merk, bijvoorbeeld van Colorful Standard. Dat zijn vooral mutsen en sokken omdat ik die zelf – nog – niet produceer.’

Vest

‘Dit vest komt uit mijn eigen collectie. De teddy is gemaakt van gerecyclede wol uit Italië. De canvaspanelen zijn van gerecycled katoen, gemaakt door Enschede Textielstad. Zij hebben dezelfde visie als ik, dus ik werk graag met ze samen.’

Beeld Jordi Huisman

Jumpsuit

‘Deze donkerbruine jumpsuit is van mooie dunne wol. De stof is niet voor mij geproduceerd, ik een overschot ervan opgekocht. Daarmee is het een duurzamer kledingstuk.’

Laarzen

‘Deze laarsjes zijn nog niet te koop, ze zitten nog in de testfase. Ze zijn gemaakt van appelleer, een nieuw materiaal dat we uitproberen. Ik ontwerp pas sinds een paar jaar schoenen, dus dat is een nieuw leerproces waar ik veel plezier aan beleef.’

Beeld Jordi Huisman

Rood

‘Ik houd van kleur, dus als ik een outfit aan heb met subtiele kleuren zorg ik dat ik met accenten toch wat kleur aanbreng. Dat doe ik dan met mijn nagels of lippenstift, zoals nu. Ik draag weinig sieraden, dus dit is mijn manier om nog wat styling toe te passen.’

Herfst

‘De herfst is mijn favoriete seizoen. Ik ga in de herfst graag naar het bos met mijn hond. Ik houd van herfstkleuren, -texturen en gelaagdheid. Dat breng ik met de stoffen, laagjes en opbouw van kleur ook terug in mijn werk.’