Modeontwerper en fotograaf Hans Kemmink (75) overleden

Hans Kemmink met zijn vrouw Puck. Beeld Carmen Kemmink

Kemmink ontmoette zijn vrouw Puck Kroon meer dan vijftig jaar geleden, in het Rotterdamse café de Schouw. Wat begon als een onderneminkje (twaalf kledingstukken aan een rekje, en een verfspuit), groeide eind jaren zestig, toen de jongerencultuur opkwam, uit tot een heus label. Kemmink en Kroon openden winkels in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam, waar ze behalve hun eigen ontwerpen ook buitenlandse labels als Gaultier en Kenzo verkochten.

De klantenkring groeide, en presentatoren en artiesten ontdekten de podiumpower van hun ontwerpen. In 1975 won Getty Kaspers van de Nederlandse band Teach-In het Songfestival, gekleed in een flodderige bloemenbloes en een lange witte broekrok van Puck & Hans. Ook onder anderen Adèle Bloemendaal, Sonja Barend en de zangeressen van Lois Lane waren fan van het modemerk.

In 1987 won het duo Puck & Hans in Parijs de prestigieuze modeprijs Fil d’Or. Daarna had hun carrière zomaar een internationale wending kunnen nemen, maar het echtpaar koos ervoor in Nederland te blijven. Parijs was niks voor een gezin, hun dochter Carmen zou er te weinig ruimte hebben om te spelen.

In 1998 besloot het paar alle winkels voorgoed te sluiten, met als afsluiting nog een groot feest. In 2019 maakten filmmakers Peter Wingender en Danielle Guirguis een opgewekte documentaire over Kemmink en Kroon, genaamd Made in Holland. In de documentaire wordt onderstreept dat het duo bewust binnen de landsgrenzen bleef, en daar vervolgens zo beroemd werd als maar kon.